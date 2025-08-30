La enérgica reacción de Trump sobre el fallo de tribunal de apelaciones que anuló sus aranceles

Un tribunal de apelaciones del Circuito Federal de EEUU decidió anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al determinar que se excedió al declarar emergencias nacionales para justificarlos, por lo que el mandatario respondió de forma enérgica aseverando que dichas tarifas se mantienen.

«¡Todos los aranceles siguen en vigor! Hoy (viernes), un tribunal de apelaciones altamente partidista dictaminó erróneamente que nuestros aranceles debían eliminarse, pero sabe que Estados Unidos de América ganará al final», escribió Trump en Truth Social.

En sus palabras, si dichos aranceles desaparecieran, sería un «desastre total para el país». «Nos debilitaría financieramente, y tenemos que ser fuertes. Estados Unidos ya no tolerará enormes déficits comerciales, ni aranceles injustos, ni barreras comerciales no arancelarias impuestas por otros países, amigos o enemigos, que perjudican a nuestros fabricantes, agricultores y a todos los demás. Si se permite que esta decisión se mantenga, literalmente destruiría a Estados Unidos de América», remarcó.

En ese sentido, el líder republicano hizo un llamado a recordar que los aranceles «son la mejor herramienta para ayudar a nuestros trabajadores y apoyar a las empresas que producen excelentes productos hechos en EEUU».

«Durante muchos años, nuestros políticos, insensibles e imprudentes, permitieron que los aranceles se usaran en nuestra contra. Ahora, con la ayuda de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los utilizaremos en beneficio de nuestra nación y haremos que Estados Unidos vuelva a ser rico, fuerte y poderoso», sentenció Trump.

EL FALLO CONTRA LOS ARANCELES

El fallo contó con siete votos a favor por cuatro en contra. Asimismo, confirmó la decisión emitida en mayo por un tribunal federal especializado en comercio ubicado en Nueva York. Sin embargo, aplicará solo a una parte de dicha decisión que anulaba los aranceles de manera inmediata y permitirá al gobierno federal apelar ante la Corte Suprema.

Pese a esto, el fallo supone un importante revés para Trump, cuyas políticas comerciales han complicado los mercados financieros del mundo.