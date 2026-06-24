FOTO: La controversial decisión sobre el caso de un hombre ‘rastafari’ a quien le cortaron sus ‘dreads’

El Corte Suprema de Estados Unidos falló sobre el controversial caso de un hombre rastafari, quien demandó a funcionarios penitenciarios de Luisiana por cortarle sus rastas.

Los magistrados condenaron lo sucedido al exrecluso, quien fue identificado como Damon Landor. Sin embargo, dictaminaron que una ley federal diseñada para proteger los derechos religiosos de los presos no permite demandas por daños y perjuicios, incluso cuando se violan los mismos, según informó el máximo tribunal.

El fallo de la Corte Suprema de EEUU fue de seis votos contra tres, concluyendo que la Ley de Uso Religioso de Tierras y Personas Institucionalizadas (RLUIPA) no permite demandas de daños y perjuicios contra funcionarios individuales.

El juez conservador Neil Gorsuch, en representación de la mayoría, sostuvo que la norma no habilita este tipo de reclamaciones personales y comparó el caso con un contrato inexistente entre las partes.

«El caso del Sr. Landor no puede proceder contra ellos, del mismo modo que una demanda por incumplimiento de contrato no podría proceder contra un demandado que nunca celebró un contrato», escribió.

NO RESPETARON SUS CREENCIAS RELIGIOSAS

De acuerdo con NBC News y otros medios, todo comenzó cuando Landor fue trasladado al Centro Correccional Raymond Laborde en 2020, mientras cumplía una condena de cinco meses por delitos de drogas.

Según la denuncia, los agentes lo esposaron a una silla y le raparon la cabeza pese a sus protestas. Esto, ignorando además una sentencia previa que protegía el uso de rastas como parte de su práctica religiosa rastafari.

En este sentido, la jueza liberal Ketanji Brown Jackson argumentó que la RLUIPA fue diseñada precisamente para garantizar que las prisiones respeten la libertad religiosa de los internos.

Según su criterio, la interpretación de la mayoría debilita de forma significativa la protección legal. Es por ello, que enfatizó, que la ley ampara a los presos frente a abusos vinculados a su fe.

Landor, por su parte, expresó su decepción tras el fallo, aunque aseguró que continuará buscando justicia.

«Estoy decepcionado, pero no derrotado. Lo que me sucedió violó mi fe y mi dignidad. Seguiré buscando justicia. Lo que me pasó no debería sucederle a nadie más», declaró en un comunicado, el cual due difundido por sus abogados.

FE RASTAFARI