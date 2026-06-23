«¡Me estás matando!»: Mujer llamó al 911 y suplicó por su vida, pero no pudieron hacer nada para ayudarla

Una llamada desesperada al 911 se convirtió en una prueba clave para las autoridades de Florida (EEUU) tras el asesinato de una mujer que, mientras era atacada, suplicó por su vida y logró con ello dar algunas pistas sobre su agresor.

«Por favor, para. Me estás matando», alcanzó a decir Amanda Roark, de 37 años, según documentos judiciales citados por medios locales, antes de morir apuñalada en su vivienda de Tampa.

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De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, el presunto responsable es su novio, Kyle Sánchez, de 35 años, quien fue acusado de asesinato en primer grado.

Se detalló, que los agentes acudieron a la residencia el pasado viernes por la tarde después de recibir una llamada al 911, en la cual se escuchó a la mujer pidiendo de manera desesperada ayuda.

Sin embargo, gran parte de la comunicación era inaudible y el operador no logró obtener una dirección ni más detalles sobre la emergencia.

GIRO INESPERADO SOBRE EL AUTOR DEL ASESINATO

Las autoridades informaron que, aproximadamente 10 minutos después de esa primera llamada, fue el propio Sánchez quien se comunicó con el servicio de emergencias para confirmar que había ocurrido un «incidente» en la vivienda.

Cuando el operador le preguntó qué sucedía, respondió: «Pues, asesiné a mi novia».

Durante la conversación también aseguró que la víctima estaba «más allá de toda ayuda» y admitió haber tomado un cuchillo tras experimentar, según sus palabras, «un impulso muy violento».

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Sánchez cubierto de sangre y Roark sin vida dentro de la casa de tres pisos. La investigación reveló que la mujer presentaba múltiples heridas defensivas en las manos, además de una profunda laceración en el lado izquierdo del cuello.

Los investigadores también hallaron rastros de sangre en puertas, paredes y muebles de la vivienda, evidencia de la violencia que se registró durante el ataque.

Según los documentos judiciales, acusan a Sánchez de apuñalar a Roark hasta la muerte «ilegalmente, intencionalmente y con premeditación». Se le negó la libertad bajo fianza hasta su audiencia de detención preventiva, programada para este martes.