FOTO: El sorpresivo rediseño del avión presidencial de EEUU que ordenó Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó un sorpresivo rediseño de toda la flota aérea presidencial, poniendo fin a más de seis décadas de la icónica paleta azul celeste y blanca que distinguía al Air Force One desde la era Kennedy.

El nuevo esquema, dominado por tonos dorado, rojo y azul oscuro, refleja la estética personal del mandatario y marca un giro simbólico en la imagen del poder ejecutivo estadounidense.

De acuerdo con el reporte de CBS News y otros medios, citando a un portavoz de la Fuerza Aérea, la decisión abarca no solo los futuros aviones presidenciales, sino también aeronaves utilizadas por el vicepresidente y altos funcionarios.

En concreto, el cambio cromático se aplicará a los dos Boeing 747‑8 que operarán como los próximos Air Force One, a cuatro C‑32 de transporte oficial y al Boeing 747‑8 que Qatar donó al Pentágono el año pasado.

Este último, valorado en 400 millones de dólares, está siendo sometido a una modernización equivalente en costo y se prevé que entre en servicio a mediados de este 2026.

«NO GENERARÁ GASTOS»

La Fuerza Aérea aseguró que la adopción del nuevo diseño no generará gastos adicionales ni retrasos, pese a que un análisis técnico realizado durante la administración del expresidente de Estados Unidos Joe Biden había advertido riesgos de sobrecalentamiento por el uso de colores oscuros en el fuselaje.

LA PALETA ACTUAL

La paleta tradicional, diseñada en los años sesenta bajo la administración de John F. Kennedy, se convirtió en un símbolo global de la diplomacia estadounidense y estuvo intacta durante 11 presidencias.

Su reemplazo por una paleta asociada a la imagen de marca asociada con Trump —similar a la de su Boeing 757 privado, apodado Trump Force One— ya genera controversia sobre la personalización de los símbolos institucionales.

Para críticos y analistas, el rediseño rompe con una continuidad histórica que había sobrevivido a cambios de partido y de estilo presidencial.

Sin embargo, desde su regreso al poder en 2025, Trump ha extendido esta estética a diversos espacios de la Casa Blanca, incorporando elementos dorados en mobiliario y decoración que evocan a su residencia de Mar‑a‑Lago.

El rediseño de la flota aérea se suma a una serie de transformaciones más amplias, entre ellas la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de 8.361 metros cuadrados, un proyecto de 400 millones de dólares que ha generado resistencia entre grupos de preservación histórica y legisladores demócratas.

AVIÓN DE QATAR

El avión donado por Qatar, que perteneció a la familia real del emirato y acumuló apenas 1.069 horas de vuelo, también ha sido objeto de controversia.

Aunque el acuerdo firmado en julio de 2025 establece que se trata de una donación incondicional sin prácticas corruptas, algunos congresistas cuestionaron la legalidad de aceptar un obsequio de tal magnitud de un gobierno extranjero.

Trump ha defendido la decisión como un gesto gratuito que sería “absurdo rechazar”, especialmente ante los retrasos en la conversión de los dos nuevos 747‑8 encargados a Boeing, cuyo contrato de 3.900 millones de dólares firmado en 2018 acumula pérdidas superiores a 2.000 millones y demoras que podrían extender la entrega hasta 2029.