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«Floto y me veo adorable»: El video viral de Rise, el protagonista de Artemis II que viajó a la Luna con una misión especial

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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Rise

Rise, el peluche indicador de gravedad cero que acompaña la misión Artemis II en el espacio, tomó este miércoles el control de las redes sociales de la misión.

«Hace aproximadamente una semana, me embarqué en la misión Artemis II con cuatro de mis mejores amigos. Desde entonces, he estado cumpliendo una función muy importante a bordo de la nave espacial Orión… ¡Floto! (Y me veo adorable). ¡Hoy me hago cargo de las cuentas de redes sociales de Artemis!», escribió Rise.

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Al ser preguntado sobre cómo se siente flotar, respondió: «Me encanta la gravedad cero. Nací literalmente para esto».

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De igual forma, otro usuario le preguntó sobre la memoria SD que tiene en su interior con los nombres de millones de personas. «Estoy feliz de tener a mis 5,6 millones de mejores amigos en el viaje», contestó.

Entre las preguntas de los usuarios alguien le dijo: «Hola Rise me encanta ese sombrero». A lo que la mascota del Artemis II contestó: «Gracias a Dios ya que está conmigo para siempre».

Con respecto al viaje, Rise agregó: «Ha sido genial hasta ahora. Ojalá estuvieran todos aquí para ver la Luna con nosotros».

Sobre las sensaciones en el espacio y sobre si se marea, destacó su forma estratégica. «¡Las lunas como yo están hechas para girar!»

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