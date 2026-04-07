De la nave Orion a Artemis II: el camino hacia el histórico regreso a la Luna

El vuelo Artemis II marcó un punto de inflexión en la exploración espacial contemporánea, al convertirse en la primera misión tripulada del ‘programa Artemis’.

Tras despegar el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen emprendieron un sobrevuelo lunar que simboliza el renacimiento de la presencia humana en el entorno del satélite.

Su retorno a la Tierra, actualmente en curso, cierra una etapa crucial para la NASA y abre otra aún más ambiciosa. Pero, hay que tener en cuenta, que este logro no surgió de manera aislada.

Artemis II se sostiene sobre la base técnica y operativa construida por Artemis I, la misión no tripulada lanzada el 16 de noviembre de 2022.

Durante 25 días, la nave Orion y el cohete Space Launch System (SLS) enfrentaron un recorrido exigente que permitió validar sistemas de navegación, propulsión, comunicaciones y seguridad en condiciones reales.

Ese vuelo fue el primer ensayo integrado de los sistemas de exploración profunda, que la NASA utilizaría posteriormente con astronautas a bordo.

LA IMPORTANCIA DE ORION

El retorno exitoso de Orion el 11 de diciembre de 2022, tras completar una órbita amplia alrededor de la Luna, proporcionó datos esenciales para la planificación de Artemis II.

Lo que se detalló, desde la NASA, es que los ingenieros analizaron el comportamiento térmico durante la reentrada, resistencia del escudo protector y estabilidad de los sistemas de soporte vital.

La agencia fue clara al señalar que, sin la información obtenida en Artemis I, no habría sido posible intentar un sobrevuelo lunar tripulado por primera vez desde 1972.

Artemis I también demostró la capacidad del SLS, el cohete más potente construido por la NASA, para operar bajo condiciones extremas.

A pesar de los intentos de lanzamiento fallidos por fugas de hidrógeno y mal clima, la misión despegó finalmente a la 1:47 de la madrugada, validando la infraestructura terrestre y el rendimiento conjunto de los sistemas.

Orion recorrió más de 2,2 millones de kilómetros, superando las distancias alcanzadas por las misiones Apolo y confirmando su preparación para vuelos más complejos.

Hello, Moon. It’s great to be back. Here’s a taste of what the Artemis II astronauts photographed during their flight around the Moon. Check out more photos from the mission: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/6jWINHkDLh — NASA (@NASA) April 7, 2026

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El programa Artemis, además, se distingue por su enfoque en la sostenibilidad y la cooperación internacional.

En este sentido, la Agencia Espacial Europea (ESA) aportó el módulo de servicio de Orion, pieza clave para la propulsión y el soporte energético.

A esto se suman alianzas con agencias como la CSA (Agencia Espacial Canadiense) y la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón), así como proyectos conjuntos como la futura estación Gateway, que servirá como plataforma orbital para misiones de larga duración en el entorno lunar.

Lo cierto, es que La NASA estableció que la misión Artemis II no solo fue fundamental para la consolidación del regreso humano al entorno lunar, sino también para sentar las bases de la seguridad y operación en próximas etapas.

Estas contemplan el alunizaje de la primera mujer y primera persona afroamericana.

Además, el programa Artemis continúa en expansión con el desarrollo de futuras misiones como Artemis III, dirigida al descenso en la superficie lunar y la búsqueda de una presencia sostenible en la próxima década.