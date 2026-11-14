Florida se prepara para una nueva ‘lluvia de iguanas’ por la llegada de ola de frío

La llegada este sábado de una ola de frío a Florida ha vuelto a activar un aviso ya habitual: la posibilidad de una ‘lluvia de iguanas’, especialmente en el sur del estado, donde estos reptiles invasores pueden quedar aturdidos por las bajas temperaturas y caer de los árboles, aunque no estén muertos.

El sur de Florida concentra buena parte de las colonias de iguanas verdes, una especie invasora de sangre fría que no tolera bien las bajas temperaturas y puede perder temporalmente la movilidad cuando desciende el termómetro, según la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, en inglés).

Es el caso de este fin de semana, cuando se esperan mínimas de entre 10 y 15 grados centígrados (50 y 59 Fahrenheit) en buena parte del sur de Florida, las más bajas desde finales de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

En Miami, la máxima prevista para este sábado es de 23 grados centígrados (73 Fahrenheit), frente a los 28 grados (82 Fahrenheit) habituales para esta época del año.

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Cuando las temperaturas se acercan al punto de congelación, las iguanas pueden entrar en un estado de letargo en el que pierden temporalmente el control muscular.

En esas condiciones, pueden desprenderse de las ramas y caer al suelo, aunque recuperan la movilidad cuando vuelven a calentarse, explica la FWC.

Pese al nuevo frente frío, la FWC no repetirá por ahora el operativo de recogida de iguanas ‘congeladas’ de febrero pasado.

Entonces, en otra ola de frío, permitió a los vecinos recoger sin licencia las iguanas aturdidas de sus terrenos y habilitó cinco centros temporales de entrega en sus oficinas, donde recibió más de 5.000 en dos días.

En sus recomendaciones, la FWC pide no llevar las iguanas a casa ni al vehículo para que entren en calor, porque al recuperarse se ponen enseguida a la defensiva y pueden morder, arañar y dar coletazos.

También recuerda que es ilegal tenerlas vivas sin permiso, soltarlas o trasladarlas a otro lugar.

UNA ESPECIE INVASORA

La iguana verde (Iguana iguana), originaria de Centroamérica y la Suramérica tropical, llegó a Florida como mascota en la década de 1960. En 1964, un comerciante de animales exóticos liberó más de 300 ejemplares en el área de Miami, según documentos de la Universidad de Florida (UF).

Este lagarto, generalmente verde aunque también puede ser pardo u oliváceo, tiene una larga cola y una hilera de púas en el lomo. Los machos pueden superar el metro y medio de longitud, incluida la cola, y adquieren un tono anaranjado durante el celo.

La FWC la considera una especie invasora porque daña jardines, excava madrigueras que pueden socavar aceras, cimientos y muros de contención, y consume una planta esencial para la supervivencia de la mariposa azul de Miami, en peligro de extinción.

El NWS emitió un aviso de helada para la madrugada de este sábado en el noroeste de Florida, donde las mínimas pueden llegar a 1 grado centígrado (34 Fahrenheit). En Tallahassee, la capital estatal, la máxima no superará los 16 grados (61 Fahrenheit), frente a los 23 (73) habituales.

En Orlando, en el centro del estado, se esperan mínimas de 8 grados centígrados (47 Fahrenheit) y máximas de 18 (65), por debajo de los valores habituales de 15 (59) y 26 (79), respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE EFE