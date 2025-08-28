Florida se prepara para un invierno ‘crítico’: este es el «mapa» de las áreas más vulnerables al frío

Para Florida, el llamado “Estado del Sol” de Estados Unidos, los meteorólogos advierten que el próximo invierno podría ser uno de los más fríos en décadas.

Las temperaturas, que normalmente se mantienen templadas incluso en los meses más fríos, podrían descender a niveles históricamente bajos.

Según los especialistas, este invierno podría registrar temperaturas mucho más bajas en el norte y el centro de Florida, en comparación con el sur. Aunque raramente se alcanzan los extremos de otras regiones del país, advierten que durante las noches los termómetros podrían caer notablemente.

Según el portal especializado The Old Farmer’s Almanac, el norte de Florida enfrentará mínimas de hasta –2 °C, mientras que el centro y sur del estado también experimentarán descensos significativos.

En el mapa publicado en su página web, los meteorólogos identificaron a Florida como el único estado con una predicción de ‘Cold Wet’; es decir, que enfrentará un frío húmedo.

En concreto, se espera que en el centro del estado la temperatura podría ser de alrededor de 21 a 23 °C, pero con mínimas de 8 a 10°C cuando baje el sol.

Mientras que en el sur del estado las máximas serían de 23 °C, con descensos de hasta 10 grados durante las noches.

Las ciudades más afectadas se concentran en el norte del estado. Tallahassee y Gainesville encabezan la lista de zonas con mayor riesgo de heladas y temperaturas cercanas al punto de congelación.

RESTO DE ESTADOS UNIDOS

A nivel nacional, el pronóstico de The Old Famer’s Almanac indica que la mayor parte de Estados Unidos «puede esperar un invierno típico o ligeramente más suave». En gran parte del país, las temperaturas estarán cerca de las cifras normales a ligeramente más templadas. La única excepción son los Apalaches, el sudeste, Florida y el valle de Ohio. Para estas regiones se pronostican condiciones más frías que el promedio.