EEUU

Florida se prepara para un invierno ‘crítico’: este es el «mapa» de las áreas más vulnerables al frío

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
En Florida, el llamado “Estado del Sol” de Estados Unidos, los meteorólogos advierten que el invierno de 2025 podría ser uno de los más fríos en décadas.  
Archivo

Para Florida, el llamado “Estado del Sol” de Estados Unidos, los meteorólogos advierten que el próximo invierno podría ser uno de los más fríos en décadas.  

Tabla de Contenido

Las temperaturas, que normalmente se mantienen templadas incluso en los meses más fríos, podrían descender a niveles históricamente bajos.  

Leer Más

La toma de posesión del presidente de EEUU, Donald Trump, contará con la participación de varias estrellas de la música, quienes se encargarán de amenizar los eventos previos y posteriores a la ceremonia oficial.  
El toma y dame entre Trump y Sheinbaum por la situación fronteriza entre EEUU y México
Identificaron identidad de los restos humanos hallados cerca de la casa de Taylor Swift
EN VIDEO: Estudiantes migrantes venezolanos fueron atacados a la salida de una escuela en Chicago

LEA TAMBIÉN: DOS TORMENTAS TROPICALES QUE AMENAZAN A EEUU: ESTO ES LO QUE SE SABE DE FERNAND Y JULIETTE

Según los especialistas, este invierno podría registrar temperaturas mucho más bajas en el norte y el centro de Florida, en comparación con el sur. Aunque raramente se alcanzan los extremos de otras regiones del país, advierten que durante las noches los termómetros podrían caer notablemente. 

Según el portal especializado The Old Farmer’s Almanac, el norte de Florida enfrentará mínimas de hasta –2 °C, mientras que el centro y sur del estado también experimentarán descensos significativos. 

En el mapa publicado en su página web, los meteorólogos identificaron a Florida como el único estado con una predicción de ‘Cold Wet’; es decir, que enfrentará un frío húmedo. 

En concreto, se espera que en el centro del estado la temperatura podría ser de alrededor de 21 a 23 °C, pero con mínimas de 8 a 10°C cuando baje el sol. 

Mientras que en el sur del estado las máximas serían de 23 °C, con descensos de hasta 10 grados durante las noches. 

Las ciudades más afectadas se concentran en el norte del estado. Tallahassee y Gainesville encabezan la lista de zonas con mayor riesgo de heladas y temperaturas cercanas al punto de congelación.  

Se espera un invierno inusualmente frío en Florida / Archivo

RESTO DE ESTADOS UNIDOS  

A nivel nacional, el pronóstico de The Old Famer’s Almanac indica que la mayor parte de Estados Unidos «puede esperar un invierno típico o ligeramente más suave». En gran parte del país, las temperaturas estarán cerca de las cifras normales a ligeramente más templadas. La única excepción son los Apalaches, el sudeste, Florida y el valle de Ohio. Para estas regiones se pronostican condiciones más frías que el promedio. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un hecho insólito sacudió al condado de Surry, en Carolina del Norte (EEUU), cuando James Edwin Yokeley Jr., presidente de la Junta Electoral local, terminó arrestado tras ser acusado de introducir drogas ilícitas en el helado de sus dos nietas menores de edad.  
Lo acusan de poner drogas en los helados de sus nietas, los serios cargos que enfrenta un funcionario electoral en EEUU
EEUU
¿Cuáles serían las consecuencias económicas para Venezuela del despliegue militar de EEUU? Esto dice un experto
Venezuela
¿Has soñado con un familiar fallecido? Esto dicen los expertos
Tendencias