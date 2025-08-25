Dos tormentas tropicales que amenazan a EEUU: Esto es lo que se sabe de Fernand y Juliette

La temporada de huracanes 2025 continúa activa con la formación de dos nuevas tormentas tropicales: Fernand en el Atlántico y Juliette en el Pacífico. Aunque ambas se encuentran lejos de tierra firme, su evolución es monitoreada de cerca por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Fernand se ubica al noreste de Bermudas, mientras que Juliette avanza al sur-suroeste de la península de Baja California. Por ahora, ninguna representa una amenaza directa para el territorio estadounidense, pero su presencia refuerza las proyecciones de una temporada ciclónica “superior a lo normal”.

Fernand se formó el sábado y desplaza hacia el noreste a una velocidad de 19 km/h, con vientos sostenidos de hasta 80 km/h. En concreto, se encontraba en la mañana de este lunes a 775 kilómetros al este-noreste de las Bermudas.

Se espera que mantenga su trayectoria sobre aguas abiertas del Atlántico y comience a debilitarse a partir del martes, convirtiéndose en un ciclón postropical el miércoles. Aunque no hay alertas costeras en vigor, su paso genera marejadas que podrían afectar zonas marítimas cercanas a Bermudas y Terranova, Canadá.

Por su parte, Juliette se desarrolló este lunes en el Pacífico, a unos 760 kilómetros al sur-suroeste de Baja California. Se trata de la décima tormenta con nombre en la temporada de dicho océano, avanza con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y a una velocidad de 22 km/h.

Los meteorólogos prevén que gane algo de fuerza hasta el martes, antes de iniciar un proceso de debilitamiento el miércoles. Se espera que el ciclón continúe moviéndose en dirección oeste-noroeste durante lunes y martes, y que luego vire hacia el noroeste.

Al igual que Fernand, Juliette no ha generado advertencias costeras, pero su evolución será clave para determinar si podría representar algún riesgo en los próximos días.

Ambas tormentas se suman a una temporada que ya ha visto la formación de varios sistemas tropicales, incluyendo el huracán Erin, que recientemente obligó a evacuaciones en Carolina del Norte. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) estima entre 13 y 18 tormentas tropicales este año, con hasta nueve posibles huracanes.