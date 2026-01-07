Florida podría acusar a Nicolás Maduro con delitos que contemplan la pena de muerte, dice Ron DeSantis

Las autoridades de Florida (EEUU) evalúan la posibilidad de presentar cargos estatales contra Nicolás Maduro que, de prosperar, podrían conllevar a la pena de muerte.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que su administración revisa si Maduro —actualmente detenido en una prisión federal de Nueva York tras su captura el 3 de enero— habría violado leyes estatales relacionadas con narcotráfico, inmigración irregular y lavado de dinero.

“Traerlo ante la justicia es absolutamente apropiado”, declaró el gobernador, acusando a Maduro —al igual que al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump— de vaciar cárceles en su país y enviar criminales a EEUU.

En este sentido, la fiscalía estatal, encabezada por James Uthmeier, se encuentra examinando los expedientes y colaborando con agencias federales para determinar si los presuntos delitos de Maduro tienen jurisdicción en Florida.

Aunque Maduro ya enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas en Nueva York, el estado podría abrir un proceso paralelo si identifica violaciones específicas a sus leyes locales.

Además de los señalamientos por narcotráfico, las autoridades evalúan posibles delitos de lavado de dinero y otras conductas vinculadas a organizaciones criminales.

No obstante, la fiscalía mantiene reserva sobre los tiempos del proceso y todavía no ha precisado cuáles serían los cargos concretos que podría llevar ante la justicia.

YA SE PRESENTÓ EN NUEVA YORK

La captura de Maduro se produjo en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos el sábado y que no tiene precedentes recientes en la región.

Tras su arresto, fue trasladado por vía aérea hasta el buque USS Iwo Jima, posteriormente llevado a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, y finalmente trasladado a territorio estadounidense.

El 5 de enero, al llegar a Manhattan, Maduro fue esposado y puesto bajo custodia de agentes especializados en crimen organizado, quienes lo condujeron directamente a su primera audiencia ante la corte federal de Nueva York. En el mismo centro de detención permanece recluida su esposa, Cilia Flores.

De momento Maduro y Flores se declararon como «no culpables» durante la audiencia de presentación en el tribunal de Nueva York.

El juez Alvin Hellerstein ingresó a la sala pasadas las 12:00 del mediodía y acto seguido le pidió a Maduro que se identificara.

Durante sus primeras palabras, Maduro se identificó y proclamó como presidente de Venezuela, antes de denunciar ante el juzgado que se encontraba en condición de «secuestrado». Tras estas palabras el juez lo interrumpió y dijo que «ya habrá tiempo para profundizar».

Posteriormente, le leyeron todos los cargos en su contra relacionados con narcoterrorismo, a lo que Maduro se declaró como no culpable. «Soy inocente, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país», dijo.

Su esposa, Cilia Flores, estaba sentada dos asientos más allá, con ropa de prisión similar y también se declaró como «no culpable». “Soy inocente, completamente inocente”, le dijo al juez.

Tras escuchar a todas las partes, el juez ordenó que la próxima audiencia se realice el 17 de marzo. A su salida del tribunal, Maduro dijo ante los periodistas: «Soy un prisionero de guerra».