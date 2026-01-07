Trump anunció que Venezuela comprará «exclusivamente» productos fabricados en Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles, 7 de enero, que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en EEUU, como parte de los acuerdos pactados con las «autoridades provisionales venezolanas», encabezadas por Delcy Rodríguez.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero», comunicó Trump a través de las redes sociales.

«Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela. En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, agregó.

Más temprano, Estados Unidos anunció que asumirá de forma indefinida el control de la comercialización del petróleo venezolano, administrando los ingresos en cuentas sujetas a supervisión estadounidense.

Así lo informó el secretario de Energía, Chris Wright, durante una conferencia de Goldman Sachs en Miami.

La decisión se integra a la nueva estrategia energética impulsada por la administración de Donald Trump, que contempla redirigir entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano hacia los mercados de Estados Unidos y otras regiones, en las primeras instancias del acuerdo.

Según Washington, los recursos generados serán destinados a iniciativas que —aseguran— favorecerán tanto a Venezuela como a la propia nación norteamericana.