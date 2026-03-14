Fiscales estadounidenses defendieron el bloqueo de fondos para la defensa de Maduro en Nueva York bajo este argumento

Fiscales federales de Estados Unidos defendieron el bloqueo de fondos del Estado venezolano para financiar la defensa de Nicolás Maduro en Nueva York, donde enfrenta un proceso en los tribunales por cargos de narcotráfico y conspiración, argumentando ante una corte que el exmandatario no puede acceder a los recursos del Ejecutivo.

Según documentos citados por Reuters, el motivo es que Washington no reconoce al procesado como el líder legítimo del país desde hace años.

El abogado Barry Pollack solicitó al juez Alvin Hellerstein desestimar la acusación por la revocación de una exención a las sanciones. La defensa alega que el Departamento del Tesoro eliminó el permiso para usar fondos estatales sin ofrecer explicaciones.

La fiscalía calificó la autorización inicial como un «error administrativo» en sus escritos judiciales. Además, sostuvieron que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, todavía pueden financiar su defensa mediante el uso de sus recursos personales.

Ambos detenidos esperan su juicio recluidos en Brooklyn tras su captura el 3 de enero en Caracas. Durante el proceso, el matrimonio se declaró no culpable ante los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó en otro expediente que el gobierno estadounidense reconoce a Delcy Rodríguez como la única jefa de Estado. El tribunal evaluará la disputa sobre el financiamiento legal en una audiencia programada para el 26 de marzo en Manhattan.

¿CÓMO ES LA VIDA DE MADURO EN BROOKLYN?

Luego de su detención el pasado 3 de enero en Caracas, Nicolás Maduro pasa sus días detrás de una puerta metálica en una habitación de pocos metros cuadrados, con una litera fijada a la pared.

Según contaron a ABC los abogados de otros internos que se encuentran en un módulo cercano, la voz de Maduro retumba por los pasillos de la prisión en las noches. «¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!», grita desde su celda en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

El consultor penitenciario Sam Mangel, quien trabajó durante años con internos en centros federales, calificó al MDC como «el infierno en la tierra».

En este sentido, destacó las malas condiciones del centro penitenciario. «Está en unas condiciones de abandono total, con falta de financiación, sin suficiente personal. Es un lugar en el que a nadie le gustaría pasar un minuto».

A ese lugar llevan a imputados en espera de juicio o de sentencia definitiva. Por allí han pasado personas de la talla del rapero Sean ‘Diddy’ Combs; Ghislaine Maxwell, la pareja del magnate pederasta Jeffrey Epstein; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; o Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de la Inteligencia chavista.