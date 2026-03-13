Trump despidió a Richard Grenell del último cargo que le había asignado, así lo anunció en sus redes sociales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes, 13 de marzo, que Richard Grenell dejará la dirección del ahora denominado Centro Trump-Kennedy, una decisión que llega en medio de crecientes tensiones internas y una inminente remodelación de dos años del emblemático complejo cultural.

El anuncio, realizado por Trump a través de sus redes sociales, marcaría el fin de un periodo turbulento para la institución, que ha experimentado protestas, cancelaciones y una caída notable en la venta de entradas durante la gestión de Grenell.

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«Me complace anunciar que Matt Floca, sujeto a la aprobación de la Junta Directiva, será nombrado director de operaciones (Chief Operating Officer) y director ejecutivo del Trump Kennedy Center, donde, como vicepresidente de Operaciones, Matt nos ha ayudado a lograr enormes avances para llevar al Centro al más alto nivel de excelencia», escribió Trump.

«Una reconstrucción completa del Trump Kennedy Center comenzará después de la celebración del 4 de julio. Con una gran reapertura programada en aproximadamente dos años», agregó.

Sobre Grenell, aseguró que «ha hecho un excelente trabajo ayudando a coordinar varios elementos del Centro durante el período de transición».

«Quiero agradecerle por el extraordinario trabajo que ha realizado. El Trump Kennedy Center será, una vez finalizado, la mejor instalación de su tipo en cualquier parte del mundo», sostuvo el mandatario.

Durante el primer mandato de Trump, Grenell fue embajador de Estados Unidos en Alemania y enviado especial para Serbia y Kosovo.

En 2020, el presidente lo designó director interino de Inteligencia Nacional (DNI). Se convirtió así en el primer funcionario interino abiertamente gay en ocupar un cargo ministerial.

De acuerdo con CNN, sus tres meses en el cargo resultaron controvertidos. Se denunciaron despidos de altos funcionarios de carrera, una reestructuración de varias áreas de la ODNI, una relación profundamente tensa con los supervisores del Congreso y la desclasificación de documentos de la administración Obama que alimentaron la teoría conspirativa del «Obamagate».

Sin embargo, al final de su gestión, Trump comentó sobre Grenell: «Creo que pasarás a la historia como el mejor ‘director interino’ de todos los tiempos, en cualquier puesto».

Para su segundo mandato, Trump lo nombró enviado presidencial para misiones especiales, un cargo que aún conservaba incluso mientras trabajaba en el Centro Kennedy.

Según una fuente que ha trabajado con Grenell en el pasado, Trump confiaba «implícitamente» en él. Por eso, lo ascendió a presidente interino del Kennedy Center en parte debido a su experiencia en la gestión de asuntos diplomáticos de alto riesgo.

De acuerdo al mismo medio, en los últimos días, Trump había estado «deteriorándose con él», según una fuente cercana al Centro Kennedy.

«Ric se esforzó mucho por mantenerse en buenos términos con Trump. Pero Trump se cansó de encender las noticias y escuchar todos los días lo mal que se estaba gestionando el Kennedy Center y cómo Trump lo estaba arruinando», dijo la fuente.

SU PAPEL EN VENEZUELA

Como se sabe, Grenell fue por un tiempo el enlace de Trump con Nicolás Maduro.

De hecho, en septiembre de 2025, ya con el operativo estadounidense desplegado en el mar Caribe en meses previos a la captura de Maduro, Grenell abogó por la resolución del conflicto por medio de la diplomacia.

«He ido a ver a Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), me he sentado enfrente de él, he articulado la posición de ‘Estados Unidos primero’. Entiendo lo que él quiere. Creo que aún podemos tener un acuerdo, creo en la diplomacia, creo que en evitar la guerra», señaló entonces Grenell.

Esas declaraciones de Grenell, quien ha negociado la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, entre otros asuntos, se produjeron un día después de que Maduro dijera que las comunicaciones de su país con Estados Unidos están «deshechas» por lo que describió como «amenazas de bombas, muerte y chantaje» el operativo en el caribe que desembocó en su captura el pasado 3 de enero.

A comienzos de ese mismo septiembre Maduro señaló que había dos canales de comunicación abiertos con Estados Unidos. Uno era con John McNamara, quien destacaba como encargado de asuntos de Venezuela en la embajada de EEUU en Colombia. El otro era precisamente con Grenell.

Pero un mes después, según The New York Times, Trump llamó a Grenell. En concreto, le dio instrucciones de que cesara todo contacto diplomático, incluidas sus conversaciones con Maduro.