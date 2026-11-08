Fiscal general de EEUU prometió defender a Trump y sus aliados si son «perseguidos» por los demócratas

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, prometió el domingo defender al presidente Donald Trump y a los miembros de alto rango de su administración si el Congreso entrante que estará controlado por los demócratas decide «perseguirlos».

La declaración se produce después de que el representante demócrata Robert Garcia, quien podría asumir la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara tras la aplastante derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de medio mandato, pidiera esta semana a los aliados de Trump que «busquen abogado».

El mandatario ordenó el sábado al Departamento de Justicia que investigara a sus oponentes demócratas

«Los demócratas andan por ahí amenazando a mucha gente», dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. «Esto es extorsión al más alto nivel y deben rendir cuentas», afirmó,

«Mi trabajo como fiscal general es (…) defender a la administración. Hacemos eso en los tribunales de muchas formas distintas», dijo Blanche a la cadena CNN.

Blanche, antiguo abogado personal de Trump, fue especialmente crítico con la molestia de los demócratas al nombramiento de Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete del presidente.

Miller es considerado el arquitecto de la dura política migratoria de Trump.

«Si intentan ir contra Stephen Miller (…) por supuesto que el Departamento de Justicia estará ahí para defenderlo», afirmó Blanche.

En una entrevista con la misma televisora poco después, Garcia dijo que el Congreso es responsable de supervisar al gobierno y acusó al fiscal general de estar enfocado en proteger al presidente y a su administración.

Trabajar para «proteger al gabinete de Donald Trump y a los funcionarios de su administración» no es «su trabajo, quiero recordárselo».

Cuando le preguntaron a Garcia si mantendría este rumbo incluso si fuese investigado por el Departamento de Justicia, el legislador se mostró desafiante.

«Pueden ir contra nosotros como quieran. No vamos a dejarnos intimidar», señaló.

CON INFORMACIÓN DE AFP