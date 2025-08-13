Fiscal de Trump dice que han incautado «más de $700 millones en activos» relacionados con Maduro

La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que han hecho incautaciones millonarias a bienes que tienen relación con Nicolás Maduro, al tiempo que comparó lo que se está viviendo en la actualidad con los tiempos de la «mafia».
«Esto es crimen organizado, igual que la mafia. Ya hemos incautado más de $700 millones en activos relacionados con Maduro», informó Bondi durante una entrevista.
No obstante, admitió que estas acciones no han tenido todo el éxito que esperaban. «Aun así, su reino de terror continúa».
En esta línea, Bondi detalló algunos de los bienes relacionados con Nicolás Maduro que han incautado en los últimos años. «Incluyen dos jets multimillonarios, varias casas, una mansión en Dominicana, propiedades en Florida, una granja, nueve vehículos, y millones en joyas y efectivo».
A pesar de esto, hizo énfasis en que aún queda mucho trabajo por delante.
AUMENTO DE RECOMPENSA POR MADURO
Cabe recordar que Pam Bondi estuvo detrás del anuncio sobre el aumento de la recompensa de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro.
En esta línea, acusó al dirigente político por varios delitos. Aunque desde Miraflores han rechazado esta medida y la han calificado como «ridícula».
Desde ese entonces, organismos como la FANB, PNB y altos funcionarios del gobierno de Maduro han ratificado su lealtad y el rechazo contundente a esta recompensa.