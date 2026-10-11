Fiscal de EEUU confirma arresto de Álvaro Pulido, enfrentará estos dos cargos federales

Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, confirmó este domingo 11 de octubre la detención del empresario colombiano, Álvaro Pulido Vargas, socio comercial de Álex Saab.

“Las fuerzas del orden de la @HSTaskForce arrestaron a Álvaro Pulido Vargas, quien ahora enfrenta dos acusaciones federales separadas en EE.UU. de 2019 y 2021”, publicó Blanche en su cuenta de X (Twitter).

Explicó que se trata de “presuntos esquemas de lavado de dinero venezolano y sobornos por miles de millones de dólares vinculados al régimen de (Nicolás) Maduro”.

El funcionario agregó que “sus presuntas acciones muestran un flagrante desprecio al pueblo venezolano al corromper programas gubernamentales destinados a proporcionar alimentos, medicinas y vivienda críticos para el enriquecimiento personal y explotar el sistema financiero estadounidense para hacerlo”.

Aseguró que “ninguna cantidad de tiempo o distancia detendrá al Departamento de Justicia de trabajar con nuestras fuerzas del orden federales y socios internacionales para perseguir a estos criminales y llevarlos ante la justicia en un tribunal estadounidense”.

Según las autoridades norteamericanas, los señalamientos tienen que ver con presuntas operaciones para obtener contratos públicos mediante sobornos y posteriormente transferir fondos a través del sistema financiero internacional, incluidas cuentas bancarias en Estados Unidos.

Por otra parte, el diario El Tiempo, a través de su Unidad Investigativa, informó que el Grupo 10 de la DEA habría sacado de la cárcel de El Rodeo I para trasladarlo a Florida.

Pulido, quien también usaba el nombre de Germán Enrique Rubio Salas, ya estaba preso por el desfalco a Pdvsa. Sin embargo, una corte del sur de Florida tiene dos procesos por lavado de activos y el fraude a través de las Cajas Clap.

Las autoridades estadounidenses sostienen que tanto Pulido como Saab habrían lavado 1.600 millones de dólares, a través de varias empresas vinculadas con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Luego de la detención de Saab, Pulido siguió con “la comercialización de millones de barriles de petróleo venezolano mediante decenas de compañías de fachada que, en algunos casos, todavía adeudan millones de dólares a la estatal Pdvsa y que, en otros, maquillaron a su favor las cifras reales de crudo transportado a puertos asiáticos”, publicó el portal Armando.Info.