Fingió ser trabajador de aerolíneas para poder viajar gratis por años, así pudo engañar a todos

Las autoridades de EEUU privaron de la libertad al canadiense Dallas Pokornik, de 33 años, por engañar a tres aerolíneas estadounidenses y obtener pasajes de avión gratuitos durante cuatro años tras hacerse pasar por un empleado activo de las empresas

Tras su arresto en Panamá, el implicado enfrentó un proceso de extradición hacia los EEUU. Una corte federal de Hawái lo acusa formalmente de fraude electrónico, aunque el hombre se declaró inocente de los cargos el martes pasado.

Pokornik trabajó para una empresa de vuelos canadiense entre los años 2017 y 2019. Posteriormente, el hombre utilizó una identificación de empleado falsa para acceder gratuitamente a los asientos reservados para pilotos o personal técnico de las aerolíneas.

Según Semanas, las tres aerolíneas afectadas mantienen sus sedes principales en Honolulu, Chicago y Fort Worth. Sin embargo, los documentos judiciales aún no precisan los nombres comerciales de las empresas afectadas.

Air Canadá aseguró que sus bases de datos no registran ningún vínculo laboral previo con Pokornik. Otras aerolíneas del sector guardan silencio sobre si el implicado mantuvo alguna relación contractual con ellas en el pasado.

Los investigadores consideran que el sistema aeroportuario nunca desvinculó al supuesto empleado cuando este dejó de laborar como auxiliar de vuelo. Esta falla permitió que Pokornik apareciera como personal activo al momento de embarcar en los aviones.

LA POSIBLE CONDENA QUE PODRÍA RECIBIR POKORNIK

El sujeto enfrentará ahora a la justicia estadounidense por los delitos que le imputa la fiscalía. De resultar culpable, el canadiense podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

El caso reabre actualmente el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad en aerolíneas y aeropuertos. Estos espacios cuentan supuestamente con protocolos estrictos que deberían impedir o reducir este tipo de usurpaciones de identidad.

Este incidente se suma al antecedente de Tiron Alexander, quien engañó a distintas aerolíneas durante seis años para viajar sin costo. Alexander, al igual que Pokornik, aprovechó sus conocimientos internos tras haber trabajado en empresas del sector aéreo.