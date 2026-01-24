Tormenta invernal de gran magnitud paraliza aeropuertos: casi 1.300 vuelos cancelados en Estados Unidos

Un sistema invernal de gran magnitud provocó la cancelación de casi 1.300 vuelos en Estados Unidos, generando un fuerte impacto en la movilidad aérea y afectando a millones de pasajeros.

Las interrupciones se concentraron en aeropuertos clave como Atlanta, Dallas, Nueva York y Chicago, donde las autoridades emitieron advertencias por nieve, hielo y condiciones peligrosas en las carreteras.

LEA TAMBIÉN: ALERTA POR TORMENTA INVERNAL QUE PODRÍA DEJAR SIN ELECTRICIDAD Y CALEFACCIÓN A MÁS DE 200 MILLONES DE PERSONAS

El sector aéreo es uno de los más afectados, sin dudas, con más de 1.300 vuelos cancelados programados entre jueves y sábado, según datos de FlightAware.

Los aeropuertos de Atlanta, Dallas/Fort Worth, Charlotte y Nueva York-JFK registraron las mayores interrupciones, afectando rutas nacionales e internacionales.

American Airlines suspendió el 16 % de su programación del sábado, mientras Delta ajustó personal y canceló operaciones en estados como Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee.

En consecuencia, expertos en viajes recomendaron a los pasajeros reprogramar sus itinerarios con anticipación para evitar mayores contratiempos.

SISTEMA INVERNAL

De acuerdo con medios locales, más de 35 estados activaron alertas meteorológicas ante la rápida expansión del fenómeno, que comenzó a intensificarse desde este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que aerolíneas como American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines emitieron exenciones de viaje para miles de usuarios, anticipando los efectos de la tormenta.

Se detalló, que las advertencias de tormenta invernal se extendieron desde Arizona hasta el noreste del país, con riesgos de cortes eléctricos, afectaciones en el transporte terrestre y complicaciones operativas en los aeropuertos.

Por tanto, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y evitar desplazamientos innecesarios.

De acuerdo con reportes de agencias informativas y CNN, varios estados activaron medidas de emergencia para enfrentar el temporal.

Los gobernadores de Arkansas, Georgia, Texas, Carolina del Norte y Luisiana declararon el estado de emergencia. Esto, permitió movilizar recursos adicionales y coordinar operativos de respuesta.

Asimismo, equipos de emergencia fueron desplegados para atender incidentes relacionados con el hielo, la nieve y el riesgo de accidentes en carreteras, en un contexto de pronósticos que anticipan acumulaciones históricas en algunas regiones.

MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS

Las previsiones meteorológicas indican que la tormenta podría extenderse desde Arizona hasta Maine. Afectaría a cerca de 200 millones de personas a lo largo de más de 3.000 kilómetros.

El NWS advirtió sobre riesgos de cortes masivos de energía. También acumulaciones de hielo y nevadas intensas en regiones del valle del Misisipi, el valle de Ohio y el corredor de la Interstate 95.

Además, alertó que autopistas como la I‑70, I‑40, I‑81, I‑80 e I‑95 podrían enfrentar periodos de “condiciones de conducción prácticamente imposibles”. Esto, explicaría la gravedad del evento y necesidad de extremar precauciones.