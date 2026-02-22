FINAL FELIZ: Policía adoptó a perrito que conmovió las redes tras ser abandonado en el aeropuerto de Las Vegas

JetBlue, el perrito cuyo caso conmovió las redes tras haber sido abandonado en el aeropuerto de Las Vegas, ha logrado tener un final feliz después de que Skeeter Black, el oficial de policía que lo rescató, consiguiera junto a su familia adoptar al canino.

Tanto el oficial como su familia ya habían completado previamente el proceso de preselección para adoptar una mascota. Su esposa mantuvo un seguimiento diario del caso durante los diez días que duró la retención legal del perrito de raza goldendoodle en el refugio.

La organización Retriever Rescue of Las Vegas seleccionó a los Black entre más de 2.500 solicitudes de adopción que llegaron desde lugares como Londres, Florida y las Islas Vírgenes. Solo en Nevada, el refugio limitó el cupo a 400 postulaciones debido a la alta demanda.

La policía local celebró el encuentro definitivo entre el perrito y su nuevo dueño a través de una publicación en Facebook. «Buen viaje, JetBlue, y bienvenido a una nueva vida donde te amarán más allá de las palabras el oficial Black y su familia», expresaron los agentes.

Danielle Roth, fundadora del refugio, destacó la personalidad del perrito en declaraciones a USA Today: “Nos lamió la cara, movió la cola y saltó sobre nosotros. No mostraba signos de estrés, como si entendiera que estaba a salvo”.

EL CASO DE JETBLUE

El caso inició el 2 de febrero, cuando Germiran Bryson dejó al animal de dos años atado a una estructura metálica en el mostrador de la aerolínea. La mujer no contaba con la documentación necesaria para viajar con la mascota y ahora enfrenta una causa penal.

Bryson resistió activamente su detención ante los oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas que custodiaron a JetBlue. Actualmente enfrenta cargos por abandono animal, resistencia a la autoridad, declaraciones falsas y maltrato animal.

La viralización de esta historia también visibilizó a otros 40 perros bajo el cuidado de Retriever Rescue of Las Vegas. Estos animales experimentaron un aumento de interés y apoyo gracias a la resonancia que tuvo el proceso de adopción de JetBlue.