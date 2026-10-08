EEUU

Filtraron los nuevos bocetos de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante audiencia de este 8-Oct en Nueva York

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Maduro

La artista venezolana Cheska Ballesteros publicó en sus redes sociales los bocetos sobre la audiencia que tuvo este jueves Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.

En esta ocasión, las autoridades presentaron nuevos cargos en contra de ambos detenidos. De forma simultánea los acusaron por torturar a ciudadanos estadounidenses y opositores en Venezuela.

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En los bocetos, como se ha hecho costumbre desde hace meses se puede ver tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores con mucho menos peso con respecto al momento en el que los detuvieron.

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«Éstos dibujos fueron realizados por mí, durante la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en New York», comentó la artista en una de sus publicaciones.

Las autoridades le negaron a Cilia Flores la libertad bajo fianza, pese a los argumentos de su defensa sobre su delicado estado de salud.

De acuerdo con su defensa, su estado de salud se ha deteriorado durante su encarcelamiento y que necesita atención cardíaca. Sin embargo, la Fiscalía se opuso a su liberación al considerar que existe un riesgo extremo de fuga.

No obstante, el juez terminó rechazando la solicitud de fianza y tendrá que seguir en prisión mientras avanza el juicio.

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