EEUU acusó a Nicolás Maduro y Cilia Flores de conspiración para cometer torturas

(EFE).- La Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, de conspiración para cometer torturas a ciudadanos estadounidenses y otras personas que estuvieron bajo custodia del Gobierno venezolano en los últimos años.

Los fiscales alegan que, cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, «autorizó el uso de la tortura contra personas específicas y supervisó un sistema diseñado para emplear la tortura, la detención arbitraria y la violencia como medios de represión contra la oposición política».

Incluso, los investigadores también han considerado presentar cargos contra varias personas más por su presunta participación en la tortura de estadounidense. Esto de acuerdo a una fuente familiarizada con el asunto, según reseñó a CNN personas al tanto de la investigación.

Por otra parte, la Fiscalía de Estados Unidos acusó a Cilia Flores de conspiración para cometer narcoterrorismo, cargo que hasta ahora solo pesaba contra Nicolás Maduro.