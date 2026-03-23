Filtraron el momento exacto de la tragedia en Nueva York: Así chocó un avión contra un camión en pleno aeropuerto

La tarde de este lunes se filtró el video con el momento exacto de la colisión entre un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York.

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, el piloto y el copiloto de la aerolínea murieron y al menos otras dos personas que se encontraban en el camión resultaron heridas.

En las imágenes se observa como un vuelo de Air Canada aterrizó en el lugar y posteriormente impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto.

🇺🇸 | El video muestra el vuelo AC8646 de Air Canada chocando con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto de LaGuardia. Ambos pilotos fallecieron. Decenas de pasajeros y dos personas que viajaban en el camión resultaron heridas. pic.twitter.com/RimLtpZyVE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 23, 2026

ACTIVARON PROTOCOLOS TRAS LO OCURRIDO

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.

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La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes, reseñó EFE.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar publicada por la aerolínea.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó lo ocurrido como una «noticia desgarradora».

«Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados», señaló en sus redes.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, informó mantiene un contacto con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.