EEUU

Filtraron el momento exacto de la tragedia en Nueva York: Así chocó un avión contra un camión en pleno aeropuerto

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La tarde de este lunes se filtró el video con el momento exacto de la colisión entre un avión de Air Canada con un camión de bomberos en una pista del aeropuerto LaGuardia en Nueva York.

Contents

De acuerdo a lo reportado por las autoridades, el piloto y el copiloto de la aerolínea murieron y al menos otras dos personas que se encontraban en el camión resultaron heridas.

Leer Más

La llamada entre Trump y Maduro reaviva preguntas sobre el futuro de Venezuela
La llamada entre Trump y Maduro reaviva preguntas sobre el futuro de Venezuela
Anuncio de la Casa Blanca de reducir condenas de más de 1500 personas desató la polémica en EEUU
Aborto, migración y economía: Las posturas de Trump vs. las de su hipotética rival Kamala Harris

En las imágenes se observa como un vuelo de Air Canada aterrizó en el lugar y posteriormente impactó contra un vehículo de bomberos que acudía a atender otro incidente en el aeropuerto.

ACTIVARON PROTOCOLOS TRAS LO OCURRIDO

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y ordenaron el cierre del aeropuerto para facilitar las labores de investigación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS: AVIÓN MILITAR QUE TRANSPORTABA SOLDADOS SE ESTRELLÓ EN EL SUR DE COLOMBIA

La Federal Aviation Administration (FAA) emitió una orden de suspensión de vuelos en LaGuardia tras el suceso y está previsto que permanezca cerrado hasta la tarde del lunes, reseñó EFE.

La aeronave, un CRJ-900, transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, según una lista preliminar publicada por la aerolínea.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó lo ocurrido como una «noticia desgarradora».

«Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados», señaló en sus redes.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Zohran Kwame Mamdani, informó mantiene un contacto con los socios federales y estatales para gestionar la crisis.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Trump arremete contra migrantes tras crimen de una estudiante en Chicago a manos de un venezolano
EEUU
En un caso que ha conmocionado tanto a México como a EEUU, Brian Alexis Patrón López, de 23 años, enfrenta una pena de cadena perpetua por el secuestro, tortura y asesinato de Miguel Anthony Rendón, un ciudadano estadounidense de 18 años.  
Horror en Anzoátegui: Ebrio entró a la casa equivocada, hizo algo siniestro y lo descubrieron gracias a un inusual humo
Sucesos
perritos
«Tenemos mucha suerte de que no se los hayan comido»: Perritos robados protagonizaron un escape de película en China
Mundo