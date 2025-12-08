La razón por la que Luigi Mangione es llamado “El Embajador” en una de las cárceles más estrictas de EEUU

La historia de Luigi Mangione en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn ha sorprendido tanto a internos como autoridades. Acusado de un crimen de alto perfil, se ha convertido en un referente de conducta y resiliencia dentro de una de las cárceles más estrictas de Estados Unidos.

Según el abogado Arthur Aidala, dentro del penal, Mangione es conocido como “el embajador”, un apodo que refleja su capacidad para orientar y acoger a otros internos.

LEA TAMBIÉN: LOS CUATRO CARGOS FEDERALES QUE PODRÍAN LLEVAR A LUIGI MANGIONE A ENFRENTAR LA PENA DE MUERTE

«Cuando llegan y no tienen ni idea de lo que está pasando, él es quien los recibe y hace todo lo posible por calmar sus miedos, y les explica cómo es la vida en el Centro de Detención Metropolitano, qué deben hacer y, a veces, aún más importante, qué no deben hacer», declaró Aidala a la revista People.

Aidala ha representado en el pasado a figuras cuyos crímenes han atraído una atención nacional significativa y una relevancia cultural, como la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell y el agresor sexual Harvey Weinstein.

El abogado enfatizó que ingresar al centro penitenciario de Brooklyn supone un reto complejo para los recién llegados. Muchos enfrentan el miedo a lo desconocido y se ven abrumados por dudas básicas: desde cómo utilizar el baño o acceder a la comida, hasta la manera de comprar en la tienda de la prisión, conseguir un cepillo de dientes o aprender a usar el teléfono.

«Ya sabes, hay cosas que todos damos por sentadas, que cambian cuando entras en un centro donde controlan cada uno de tus movimientos. Es muy difícil entender esas cosas», declaró.

Según Michael Daddea, compañero de celda temporal de Mangione en junio, este trabajaba en la prisión limpiando las duchas y solía correr «vueltas alrededor de la unidad» o buscarse a sí mismo en las noticias.

«Luigi recibe el periódico New York todos los días. me pide que le ayude a revisarlo para ver si hay artículos sobre él», comentó Daddea en su propio video publicado en X.

Lo que parece cierto, es que tanto los presos como el personal del MDC coinciden en que hasta el momento Mangione tiene un comportamiento excelente entre rejas.

«Entiendo que él respeta las reglas, a diferencia de muchos otros allí. Muchos, ya sabes, se las ingenian para meter contrabando. Ya sean drogas o teléfonos celulares no autorizados, y cosas así. Pero tengo entendido que él no es así. No ha recibido ninguna sanción por ninguna infracción», insistió Aidala.

SOBRE EL CASO

El 4 de diciembre de 2024, el director ejecutivo de UnitedHealthcare Brian Thompson, de 50 años, fue abatido a tiros por un hombre enmascarado en pleno centro de Manhattan. Ocurrió poco antes de participar en una conferencia de inversores de UnitedHealth Group. El atacante escapó en bicicleta hacia Central Park, desatando una intensa búsqueda de varios días.

Días después, un empleado de un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, llamó a la policía. Dijo haber visto a un hombre con mascarilla médica que, según creían, coincidía con las imágenes del tirador publicadas por las autoridades. El hombre enmascarado en ese restaurante de comida rápida era Mangione, según las autoridades.

Mangione fue detenido y trasladado nuevamente a Nueva York. En concreto, para enfrentar cargos estatales en un operativo poco común y de gran visibilidad. Tras aterrizar en la ciudad en avión, lo llevaron en helicóptero hasta su destino, donde lo esperaban policías fuertemente armados. También el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y equipos de televisión.

En abril, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, instruyó a los fiscales federales a solicitar la pena de muerte para Mangione.

Posteriormente, en junio, los fiscales dieron a conocer documentos y escritos que, según afirmaron, lo vinculan con la muerte de Thompson.

Una supuesta entrada de un diario sugería que alguien debería «golpear al director ejecutivo en la convención anual de contadores parásitos», según un expediente judicial.

Tras la desestimación de los cargos de terrorismo por parte del juez Gregory Carro al considerarlos “legalmente insuficientes”, Mangione y su equipo legal enfrentan ahora un nuevo proceso federal programado para enero. En este juicio, podría ser condenado a la pena de muerte.