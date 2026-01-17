Filtran nuevos detalles de la reunión entre Trump y María Corina

El corresponsal del medio ABC de España en la Casa Blanca, David Alandete, reveló nuevos detalles de la reunión que sostuvieron el pasado jueves el presidente de los EEUU, Donald Trump, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

En un artículo publicado en la edición impresa del diario español, Alandete narró el momento en el que el mandatario norteamericano dio su número personal a Machado para de esta manera estar en contacto permanente.

El comunicador señaló que esto se dio con el encuentro oficialmente próximo a su cierre, cuando la venezolana y Trump hablaban de la necesidad de mantenerse en contacto directo en una fase que ambos asumían como abierta e incierta.

A pesar de que Susie Wiles, jefa de gabinete del presidente estadounidense, se ofreció a facilitar su número de teléfono para canalizar futuras comunicaciones, pero Trump la interrumpió y dijo que no hacía falta.

HABRÁ COMUNICACIÓN DIRECTA ENTRE TRUMP Y MACHADO

De acuerdo al relato de Alandete, el mandatario sacó su propio teléfono, le entregó el número a Machado y fue explícito: se comunicarían directamente y seguirían hablando a partir de ese momento.

Esto no se dio como un gesto protocolario, sino como una señal de continuidad en la relación de ambos.

«Vamos a seguir conversando a partir de ahora», le dijo Trump a María Corina de acuerdo a lo reseñado por el medio ABC.

La misma nota de Alandete advierte que este gesto sella una escena que va más allá del encuentro puntual y sitúa la relación en un plano personal y operativo.

El encuentro que estaba previsto para concluir antes de las 2pm (hora local), se fue prolongando. Trump se alargó, claramente cómodo, y finalmente ella abandonó la reunión unos 45 minutos más tarde de lo estipulado.