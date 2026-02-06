Filtran las primeras palabras de Luigi Mangione ante el tribunal, fijaron fecha para su juicio por asesinato

Luigi Mangione –sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson– habló por primera vez ante el tribunal estatal de Manhattan este viernes, 6 de febrero, y cuestionó públicamente la posibilidad de enfrentar dos juicios.

“Es el mismo juicio dos veces. Uno más uno es dos. Doble riesgo según cualquier definición de sentido común”, dijo Mangione, de 27 años, mientras era escoltado fuera de la sala.

Sus palabras siguieron a la decisión del juez Gregory Carro de fijar el inicio del juicio estatal por asesinato para el 8 de junio, tres meses antes de la selección del jurado en el proceso federal.

Durante la audiencia, la defensa objetó con firmeza la fecha establecida, alegando que coincide con los preparativos del juicio federal, donde Mangione también enfrenta cargos por acoso previo al homicidio.

La abogada defensora Karen Friedman Agnifilo calificó la situación como un “tira y afloja entre dos fiscalías diferentes” y advirtió que la defensa no estaría lista para junio.

El juez Carro, sin embargo, fue tajante: “Prepárense”, respondió desde el estrado.

Carro señaló que, si una apelación retrasa el proceso federal, el juicio estatal podría moverse al 8 de septiembre, fecha en la que está prevista la selección del jurado en el caso federal, cuyas declaraciones de apertura comenzarían el 13 de octubre.

Mangione, vestido con uniforme carcelario beige, permaneció en silencio durante casi toda la audiencia, salvo por sus comentarios finales, que reflejaron su creciente frustración ante el avance paralelo de ambos procesos.

PUGNA ESTATAL Y FEDERAL

El fiscal adjunto de distrito, Joel Seidemann, había solicitado por carta que el juicio estatal comenzara el 1 de julio, argumentando que un retraso perjudicaría los intereses del estado y recordando que Nueva York tiene prioridad jurisdiccional, ya que la detención fue realizada por la policía local.

También transmitió el deseo de la familia de Thompson de que el juicio estatal sea el primero. Carro, por su parte, reprochó al gobierno federal no haber cumplido un acuerdo previo para dar prioridad al estado, lo que podría evitar complicaciones relacionadas con el doble riesgo si el juicio federal se adelanta.

MANGIONE NO ENFRENTARÁ LA PENA DE MUERTE

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales, ambos con posibilidad de cadena perpetua. La semana pasada, un juez federal determinó que los fiscales no podrán solicitar la pena de muerte.

En mayo, Carro evaluará una solicitud de la defensa para excluir pruebas clave. Entre ellas una pistola de 9 mm y un cuaderno donde el acusado habría escrito su intención de “eliminar” a un ejecutivo de seguros de salud.

Mangione terminó arrestado cinco días después del asesinato. El mismo ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando la policía lo localizó en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, a más de 370 kilómetros de Manhattan.

Brian Thompson, de 50 años, fue asesinado el mencionado día, cuando se dirigía a un hotel en el centro de Manhattan para asistir a una conferencia de inversores de UnitedHealth Group.

Un video de vigilancia captó a un individuo enmascarado (presumiblemente Mangione) disparándole por la espalda y la policía indicó que en la munición se leyeron las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer”, en alusión a expresiones usadas por aseguradoras para evitar el pago de reclamaciones.