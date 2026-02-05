Filtran la impresionante cifra de detenidos durante redadas migratorias y protestas en Minnesota

La Casa Blanca reveló que en Minneapolis, en Minnesota (EEUU), más de 4.000 migrantes fueron detenidos durante las redadas realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés) en el marco de la denominada Operación Metro Surge.

Según la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estos operativos permitieron capturar a personas vinculadas con delitos graves y redes criminales, en un momento en que la ciudad ha estado en las últimas semanas en una fuerte tensión social por la presencia de los agentes federales.

De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno, entre los arrestados figuran individuos con condenas por asesinato, violación, robo y tráfico de drogas, así como presuntos miembros de pandillas.

La operación, iniciada a mediados de 2025, fue ejecutada principalmente por agentes del ICE, con apoyo de la Patrulla Fronteriza y de cuerpos policiales locales. Para ello, la Casa Blanca movilizó a más de 3.000 agentes federales, un despliegue que ha generado un amplio rechazo ciudadano.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, defendió los resultados del operativo y los calificó como “sin precedentes”.

Sin embargo, el contexto es especialmente delicado. Sobre todo, luego de que dos ciudadanos estadounidenses, Nicole Good y Alex Pretti, murieron en enero tras recibir disparos de oficiales federales en incidentes separados.

Como se reportó, en su oportunidad, estas muertes desataron una ola de protestas que se ha extendido durante semanas, con manifestaciones que exigen responsabilidades judiciales y la retirada de las fuerzas federales de Minneapolis.

LLEGADA DEL «ZAR DE LA FRONTERA»

En medio de la presión social, el responsable de la política fronteriza del gobierno, Tom Homan, anunció la retirada inmediata de unos 700 agentes migratorios de Minneapolis.

Según explicó, la decisión responde a un entorno “más seguro” y a una cooperación “inédita” con las autoridades locales. Ahora estas entregarán directamente a los detenidos sin estatus legal a los agentes federales, reduciendo la necesidad de operativos masivos en las calles.

No obstante, organizaciones sociales y residentes continúan denunciando abusos y un clima de aparente intimidación.

Además, el propio presidente Trump confirmó en una entrevista con NBC que él dio la orden de retirar a los agentes, aunque matizó que no lo hizo “por voluntad propia”.

Según afirmó, el gobierno espera que las autoridades locales entreguen a personas detenidas por delitos graves, incluidos “asesinos” y “narcotraficantes”.

“Estamos esperando que liberen a los presos. Que nos entreguen a los asesinos que tienen detenidos y a toda la gente mala, narcotraficantes, a toda la gente mala”, recalcó el mandatario.

Mientras tanto, Minneapolis sigue siendo el epicentro de un intenso conflicto. El mismo combina tensiones migratorias, desconfianza institucional y una controversia nacional sobre los límites del poder federal en las ciudades gobernadas mayormente por demócratas y las denominadas santuario.