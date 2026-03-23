EEUU

Filtran foto de uno de los pilotos que murió en avión que chocó con un camión de bomberos en plena pista

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Forest y otro piloto fueron las únicas víctimas mortales del terrible accidente de Queens / Cortesía: New York Post

Las autoridades canadienses confirmaron la identidad de uno de los pilotos fallecidos, en el accidente aéreo ocurrido el domingo en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York (EEUU). 

Contents

Según informó el diario Toronto Star, se trata de Antoine Forest, uno de los dos pilotos de Air Canada que murieron cuando su aeronave chocó con un camión de bomberos, el cual circulaba por la pista en plena operación de aterrizaje. 

Leer Más

Presentaron cargos contra guatemalteco que quemó viva a una mujer en el metro de Nueva York: Este será el próximo paso
Atención con este paso clave para migrantes en EEUU: ¿Quiénes deben registrarse ante USCIS y por qué?
Melania Trump dijo que está lista para volver a la Casa Blanca y hasta «seleccionó los muebles»

LEA TAMBIÉN: LAS IMPACTANTES IMÁGENES DEL ACCIDENTE EN NUEVA YORK: AVIÓN CHOCÓ CONTRA UN VEHÍCULO EN PLENO AEROPUERTO

El siniestro dejó también decenas de heridos entre los pasajeros y la tripulación, así como dos agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.  

Forest y su copiloto fueron las únicas víctimas mortales, un hecho que las autoridades calificaron como especialmente doloroso, debido a que ambos estaban iniciando sus carreras en la aviación comercial. 

«Se trataba de dos jóvenes que estaban comenzando sus carreras, así que es una auténtica tragedia», declaró el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford. 

La investigación del incidente continúa para determinar las causas /Cortesía: Facebook

De los 70 pasajeros y miembros de la tripulación que sobrevivieron, alrededor de 40 fueron trasladados a hospitales cercanos, la mayoría con lesiones leves. 

Las autoridades sanitarias informaron que la mayor parte de los heridos fueron dados de alta el lunes por la mañana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el error de coordinación en la torre de control. 

En tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas emitió un comunicado, en el cual se recordó a los dos pilotos fallecidos por su compromiso con la seguridad y el profesionalismo.  

El organismo pidió una revisión exhaustiva de los protocolos de comunicación en tierra y aire, con el fin de evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse en uno de los aeropuertos más transitados del país. 

Antoine Forest, uno de los pilotos de Air Canada que fallecieron en el accidente ocurrido el domingo /Cortesía: Facebook

LO QUE SE SABE  

De momento, se sabe que la colisión ocurrió después de que un controlador aéreo autorizara casi simultáneamente dos maniobras incompatibles. 

Es decir, el paso del camión de bomberos por la pista para atender otro avión que reportaba un olor extraño a bordo, y el aterrizaje del vuelo de Air Canada.  

Esta doble autorización provocó que la aeronave se dirigiera directamente hacia el vehículo de emergencia, sin tiempo suficiente para evitar el impacto. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Controversia en la Casa Blanca: Trump instaló estatua de Cristóbal Colón y dice que es «un héroe estadounidense original»
EEUU
El caso que conmociona Margarita: Anyelis desapareció hace un mes y los resultados de su búsqueda son devastadores
Sucesos
VIDEO: La afirmación de Diosdado Cabello respecto al salario y calidad de vida frente a las sanciones de EEUU
Venezuela