Filtran foto de uno de los pilotos que murió en avión que chocó con un camión de bomberos en plena pista

Las autoridades canadienses confirmaron la identidad de uno de los pilotos fallecidos, en el accidente aéreo ocurrido el domingo en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York (EEUU).

Según informó el diario Toronto Star, se trata de Antoine Forest, uno de los dos pilotos de Air Canada que murieron cuando su aeronave chocó con un camión de bomberos, el cual circulaba por la pista en plena operación de aterrizaje.

El siniestro dejó también decenas de heridos entre los pasajeros y la tripulación, así como dos agentes de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Forest y su copiloto fueron las únicas víctimas mortales, un hecho que las autoridades calificaron como especialmente doloroso, debido a que ambos estaban iniciando sus carreras en la aviación comercial.

«Se trataba de dos jóvenes que estaban comenzando sus carreras, así que es una auténtica tragedia», declaró el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford.

De los 70 pasajeros y miembros de la tripulación que sobrevivieron, alrededor de 40 fueron trasladados a hospitales cercanos, la mayoría con lesiones leves.

Las autoridades sanitarias informaron que la mayor parte de los heridos fueron dados de alta el lunes por la mañana, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo se produjo el error de coordinación en la torre de control.

En tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas emitió un comunicado, en el cual se recordó a los dos pilotos fallecidos por su compromiso con la seguridad y el profesionalismo.

El organismo pidió una revisión exhaustiva de los protocolos de comunicación en tierra y aire, con el fin de evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse en uno de los aeropuertos más transitados del país.

LO QUE SE SABE

De momento, se sabe que la colisión ocurrió después de que un controlador aéreo autorizara casi simultáneamente dos maniobras incompatibles.

Es decir, el paso del camión de bomberos por la pista para atender otro avión que reportaba un olor extraño a bordo, y el aterrizaje del vuelo de Air Canada.

Esta doble autorización provocó que la aeronave se dirigiera directamente hacia el vehículo de emergencia, sin tiempo suficiente para evitar el impacto.