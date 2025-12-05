EEUU

Filtran detalles de la reunión privada entre Trump, Sheinbaum y Carney, coincidieron en el Sorteo de la FIFA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontraron este viernes, 5 de diciembre en Washington, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por las tres naciones. 
Claudia Sheibaum, Donald Trump y Mark Carney conversaron en Washington DC tras la ceremonia del sorteo del Mundial de fútbol 2026 / Cortesía: Fox News.

Contents

Durante la jornada, los mandatarios sostuvieron una reunión privada que se extendió por unos 45 minutos, de acuerdo con lo informado por una portavoz de Carney a la prensa local e internacional.  

LEA TAMBIÉN: TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL «FIFA PASS«, LA VISA PARA FANÁTICOS DE CARA AL MUNDIAL 2026

El encuentro, descrito como cordial, sirvió para reafirmar la voluntad de los líderes de continuar trabajando de manera coordinada en asuntos comerciales, en un contexto marcado por tensiones y retos crecientes en la región. 

Más allá del simbolismo deportivo, la cita se convirtió en una oportunidad política para reforzar la cooperación trilateral y enviar un mensaje de unidad frente a los desafíos económicos compartidos. 

Los tres dirigentes mantuvieron el encuentro después del evento deportivo. El presidente estadounidense afirmó ante los medios que la colaboración con sus socios regionales ha sido positiva: “Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias”, expresó.  

Por su parte, Sheinbaum, en su primer viaje a la capital estadounidense desde que asumió la presidencia mexicana, describió el encuentro como “muy bueno”.  

“Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales”, agregó la presidenta a través de la red social X.  

UNA REUNIÓN DE CARA A GRANDES DESAFÍOS 

Como se sabe Carney intenta recomponer el diálogo con Estados Unidos. Esto, tras un periodo de fricciones marcado por una campaña televisiva en su país contra los aranceles impuestos desde Washington.  

Aquella tensión derivó en la suspensión de las negociaciones comerciales en octubre. Canadá, segundo socio comercial de Estados Unidos, es además un proveedor estratégico de acero y aluminio, sectores que han sufrido de manera directa las políticas proteccionistas impulsadas por la Casa Blanca. 

También la cita entre los líderes se desarrolló en un escenario de incertidumbre respecto al futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que deberá ser revisado en 2026.  

En días recientes, Trump sugirió que podría dejar expirar el acuerdo para negociar uno nuevo con sus vecinos, al tiempo que acusó públicamente a México y Canadá de “aprovecharse” de la economía estadounidense. 

Este contexto convierte la reunión en un momento clave para evaluar la continuidad de la cooperación comercial en Norteamérica, donde las tensiones arancelarias y declaraciones políticas han puesto a prueba la solidez del bloque regional. 

