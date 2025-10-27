EN FOTOS: Todos los detalles del icónico árbol de Navidad del Rockefeller Center

La tradición navideña más icónica de la Gran Manzana, en Nueva York (EEUU) ya dio inicio con la presentación oficial del árbol de Navidad del Rockefeller Center 2025.

“Durante generaciones, la pícea de Noruega ha servido como telón de fondo para los momentos importantes de la familia”, afirmó el Rockefeller Center en un anuncio a través de Instagram. “Y ahora se ha convertido en parte de una tradición que nos pertenece a todos”, se agregó en el mensaje.

Este año, el protagonista es un majestuoso abeto noruego de 22,8 metros de altura, 13,7 metros de ancho y un peso de 11 toneladas, proveniente de East Greenbush, Nueva York.

La llegada del árbol está prevista para el 6 de noviembre, cuando será trasladado a Manhattan para su instalación en la plaza del Rockefeller Center.

Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional ceremonia de encendido el miércoles 3 de diciembre a las 7 p.m. (hora del Este), evento que será transmitido por NBC y marca el inicio oficial de las festividades navideñas en la ciudad.

¿DE QUIÉN ERA EL ÁRBOL?

El ejemplar, que tiene cerca de 75 años de edad, fue donado por la familia Russ, quienes lo conservaron en su propiedad durante más de seis décadas.

«Estoy emocionada de crear más recuerdos preciados con mi familia y amigos de la infancia ahora que se convierte en el árbol de Navidad del mundo», compartió en un comunicado de prensa Judy Russ, quien vive en la casa con su hijo de siete años, Liam.

¿POR QUÉ ESTE ÁRBOL?

“Lo que busco es un árbol que quieras tener en tu sala, pero a mayor escala”, explicó Erik Pauze, jardinero jefe del Rockefeller Center, de acuerdo con lo reseñado o citado por People. “Tiene que hacer sonreír a la gente nada más verlo”, acotó.

Cada año, explicó Pauze que busca el árbol perfecto por todo Nueva York, Connecticut y Massachusetts. Este año, lo encontró por casualidad después de que un supervisor de seguridad del Rockefeller Center le sugiriera que lo revisara.

“Tan pronto como lo vi, supe que era perfecto”, recordó.

LA ESTRELLA PERFECTA

También se precisó, que una estrella Swarovski de 2018 y diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind, coronará el árbol. Pesa alrededor de 400 kilos y mide más de 2,7 metros de diámetro. Además, cerca de tres millones de cristales cubren sus 70 puntas.