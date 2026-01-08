FBI ‘impide’ revisar evidencia: Lo que se sabe del agente de ICE acusado de matar a mujer en Minnesota

Las autoridades de Minnesota (EEUU) denunciaron este jueves, 8 de enero, que el FBI les impidió acceder a la evidencia clave relacionada con la muerte de Renee Nicole Good, la mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo en Minneapolis.

El Buró de Aprehensiones Criminales (BCA) de Minnesota informó en un comunicado que, aunque existía un acuerdo inicial para realizar una investigación conjunta sobre la muerte de la mujer, el FBI dio marcha atrás y les notificó que “ya no tendrían acceso a los materiales del caso, la evidencia recopilada en la escena ni a las entrevistas realizadas”.

“Sin acceso completo a la evidencia, testigos e información recolectada, no podemos cumplir los estándares de investigación, que la ley de Minnesota y el público demandan. Como resultado, el BCA se ha retirado, renuentemente, de la investigación”, indicó el superintendente del organismo estatal, Drew Evans.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, dijo que los funcionarios estatales no tenían jurisdicción en el caso.

IDENTIFICARON AL FUNCIONARIO DE ICE

Como se sabe, el tiroteo, captado en video por varios testigos, reavivó las tensiones políticas y comunitarias en torno a la actividad migratoria en la ciudad, enmarcada en las iniciativas impulsadas a nivel nacional por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Tras la difusión de las imágenes, algunos legisladores exigieron la detención del agente señalado como autor de los disparos, identificado en documentos judiciales como Jonathan Ross, miembro del ICE con al menos 10 años de experiencia, según un reporte de USA Today.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que el agente implicado en el tiroteo mortal en Minneapolis, es el mismo que resultó herido en un incidente el año pasado.

Por su parte, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, afirmó desde la Casa Blanca que el tiroteo ocurrido en Minnesota guarda similitudes con un incidente previo en el que el «mismo agente» resultó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado.

“Ese oficial de ICE casi pierde la vida, fue arrastrado por un automóvil hace seis meses”, declaró Vance este mismo jueves. Lo hizo durante la sesión informativa, en la que el vicepresidente evitó mencionar directamente el nombre de Ross.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran el momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer dentro de su coche en Minneapolis pic.twitter.com/tXOY3QMSZT — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2026

¿QUÉ SE SABE DEL OTRO INCIDENTE?

Efectivamente, el año pasado, Ross estuvo implicado en un incidente que quedó documentado oficialmente.

De acuerdo con información de The New York Post, el 17 de junio de 2025, durante una parada de tráfico en Bloomington, Minnesota, el agente fue arrastrado por un vehículo conducido por Roberto Carlos Muñoz, un migrante indocumentado con antecedentes por agresión doméstica y delitos sexuales contra menores.

En medio del forcejeo, Ross sufrió lesiones graves en el brazo y la mano, por las que requirió 33 puntos de sutura.

Pese a la gravedad del episodio, logró recuperarse por completo. Muñoz fue detenido y posteriormente condenado por asalto a un agente federal.

VERSIÓN OFICIAL

De acuerdo con la versión oficial, los agentes salieron de la camioneta bloqueada y le ordenaron a la mujer que moviera su vehículo. Sin embargo, esta aceleró. Luego, el agente al aproximarse a la ventanilla del conductor, abrió fuego y realizó tres disparos contra el automóvil, según se observa en las grabaciones captadas desde distintos ángulos.

Le dispararon a la mujer al menos una vez en la cabeza y luego la declararon muerta en el hospital.

«Hoy, los oficiales de ICE en Minneapolis estaban realizando operaciones específicas cuando los alborotadores comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE y uno de estos alborotadores violentos armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros oficiales de policía en un intento de matarlos, un acto de terrorismo doméstico», reza parte del comunicado del DHS.

En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la versión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y declaró el estado de emergencia por las protestas desatadas por el hecho.

«He visto el video. No creas en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia». Así respondió Walz al DHS por medio de su cuenta en la plataforma X.

Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también rechazó duramente la versión del DHS y cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.