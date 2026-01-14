FBI detuvo a funcionario que filtraba información sobre Venezuela y allanó la casa de una periodista, esto dijo Trump

Agentes de la Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) registraron este miércoles, 14 de enero, la vivienda de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, como parte de una investigación federal contra Aurelio Pérez-Lugones, un contratista del gobierno de Maryland acusado de llevarse a su casa informes de inteligencia clasificados.

Según el propio diario, los agentes incautaron un teléfono móvil y un reloj inteligente en el domicilio de la reportera, aunque le informaron que no es objeto de la investigación.

La orden de registro se emitió en el marco del caso penal que enfrenta Pérez-Lugones, quien tenía autorización de alto secreto. En concreto, es sospechoso de trasladar material clasificado a su carro y luego a su domicilio.

La denuncia penal de 10 páginas presentada contra Pérez-Lugones no menciona la difusión de información clasificada, pero la fiscalía expresó preocupación de que el contratista pudiera revelar material sensible si quedaba en libertad mientras espera juicio.

Lo que se precisó, es que una audiencia para evaluar su detención está prevista para este jueves en Baltimore.

Funcionarios del Departamento de Justicia confirmaron que, al momento de su arresto, Pérez-Lugones se estaba comunicando con Natanson desde su dispositivo móvil. Y, que en registros previos, se hallaron documentos clasificados relacionados con la defensa nacional.

“La Administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada. Que, al divulgarse, representen un grave riesgo para la seguridad nacional de nuestra nación y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país”, escribió la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, este mismo miércoles en una publicación en X.

REACCIONES DEL GREMIO PERIODÍSTICO

La decisión de registrar la casa de una periodista provocó una fuerte reacción dentro del Washington Post. El editor ejecutivo, Matt Murray, calificó la acción como “extraordinaria y agresiva”, advirtiendo que plantea serias dudas sobre las protecciones constitucionales al trabajo periodístico.

“Esta acción extraordinaria y agresiva es profundamente preocupante. Plantea profundos interrogantes y preocupaciones sobre las protecciones constitucionales de nuestro trabajo”, escribió el editor ejecutivo en un correo electrónico a la redacción el miércoles.

“El Washington Post tiene una larga trayectoria de firme apoyo a la libertad de prensa. Toda la institución respalda esas libertades y nuestro trabajo”, agregó.

El sindicato del diario también condenó la medida. “Hannah es una valiosa miembro de nuestro sindicato, cuyo trabajo en la cobertura del personal federal ha sido esencial para comprender el impacto de las políticas de la administración Trump”, escribió el Washington Post Guild en un comunicado en X.

“La extraordinaria decisión de ejecutar una orden de registro en el domicilio de una periodista debería conmocionar y consternar a todos los que se preocupan por una prensa libre e independiente”, enfatizaron.

NATANSON Y LA ADMINISTRACIÓN TRUMP

Natanson, quien ingresó al Post en 2019, ha cubierto recientemente las políticas de reducción de personal federal impulsadas por la administración Trump.

Vale recordar, que Trump, junto con el magnate Elon Musk —quien lideró el Departamento de Eficiencia Gubernamental— impulsó una reducción profunda de la plantilla federal en los meses posteriores a su regreso a la Casa Blanca.

Durante este periodo, Natanson documentó minuciosamente ese proceso. Lo hizo con reportajes que perfilan a los empleados públicos afectados por los recortes y analizan las consecuencias que estas medidas han generado en las principales instituciones federales.

This past week, at the request of the Department of War, the Department of Justice and FBI executed a search warrant at the home of a Washington Post journalist who was obtaining and reporting classified and illegally leaked information from a Pentagon contractor. The leaker is… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) January 14, 2026

¿QUIÉN ES PÉREZ-LUGONES?

Un funcionario del Departamento de Justicia, al que se le concedió el anonimato para discutir los detalles de la investigación, dijo al medio Político, que “este individuo era miembro de la Armada de los Estados Unidos, pero trabajaba en la comunidad de inteligencia desde 2002”.

“Tenía autorización y acceso a información clasificada desde hacía décadas y conocía muy bien las leyes sobre el manejo de dicha información”, agregó.

De momento, Pérez-Lugones no ha presentado una declaración de culpabilidad ante los cargos que se prevé que incluyan retención ilegal de información clasificada.

No está claro si el FBI buscó otros medios para obtener la información que requería del Post.

Los documentos judiciales muestran según The New York Times que, en los últimos meses, los investigadores sospechaban que Perez-Lugones había manipulado ilegalmente información clasificada sobre un país extranjero no identificado.

Asimismo, en un comunicado publicado en las redes sociales, Bondi dijo que el cateo se llevó a cabo a petición del Pentágono, para buscar pruebas en el domicilio de una periodista “que estaba obteniendo y reportando información clasificada y filtrada ilegalmente por un contratista del Pentágono”.

TRUMP Y VENEZUELA

En tanto, Trump afirmó este miércoles que el responsable de filtraciones sobre Venezuela ha sido detenido y está en prisión. Además, sugirió que pueden haber más implicados.

«Vincula explícitamente el caso con información sensible sobre Caracas. Sus palabras se producen tras la detención de un contratista con acceso a información clasificada. Y después de una actuación del FBI que ha afectado directamente a una periodista del Washington Post». Así lo reportó el periodista David Alandete, quien sugirió que el filtrador detenido de Trump y Pérez-Lugones pudieran ser la misma persona.