La justicia de los Estados Unidos sentenció a nueve migrantes venezolanos pertenecientes a una familia por estar relacionados con una red de explotación sexual que operaba en varios moteles de Nashville, Tennessee.

Los integrantes de esta familia se declararon culpables por los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de personas. El juzgado los condenó con penas que van desde los cuatro años a los 17 años de prisión.

«Estas sentencias representan el paso final en una implacable búsqueda de justicia contra criminales despiadados que introdujeron de contrabando a víctimas vulnerables a través de la frontera y luego las explotaron sexualmente una vez en Estados Unidos, todo para enriquecerse ilícitamente», declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia.

«Impulsados ​​por la avaricia, estos nueve inmigrantes indocumentados convirtieron el sufrimiento humano en un negocio, tratando a las víctimas como mercancía», añadió en declaraciones divulgadas por el Departamento de Justicia.

El fiscal federal Braden Boucek también repudió lo ocurrido. «Estos acusados ​​construyeron una organización criminal basada en el engaño, el miedo y la explotación de mujeres vulnerables aquí mismo en Nashville».

«Buscaban enriquecerse a costa de privar a otros de su libertad y dignidad. Ahora, todos los miembros de esta organización acusados ​​en este caso han rendido cuentas ante la justicia. Quienes intenten establecer redes de trata de personas en el centro de Tennessee deben saber que estamos comprometidos no solo a procesar a sus miembros, sino también a desmantelar las organizaciones criminales», indicó.

«Con mentiras y promesas vacías, los acusados ​​utilizaron su posición en esta organización criminal para explotar a personas vulnerables con fines de lucro», añadió Michael Pérez, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nashville.

Esta red de trata de personas y tráfico ilícito estaba dirigida a mujeres venezolanas vulnerables, reclutándolas para viajar a Estados Unidos con promesas de empleo. Tras organizar y facilitar su viaje, las dirigieron a Nashville. Una vez allí, les dijeron que tenían una deuda exorbitante por tráfico ilícito, la cual solo podían pagar mediante la prostitución.

Quienes se resistían eran amenazadas con sufrir daños físicos contra ellas y sus familias. Los acusados ​​se quedaban con una parte de las ganancias de las mujeres, además de cobrar las deudas exorbitantes.

FAMILIA DEL TERROR

Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera (Rivero) y su hijo, Kleiver Daniel Mota Rivero (Mota), dirigieron y gestionaron la red de trata y tráfico de personas.

Rivero reclutó a sus hijos adultos y sus cónyuges, a la novia de Mota y a otras personas para que desempeñaran diversas funciones en la red. Rivero, Mota y el acusado Ramón De Jesús Velásquez Martínez (Velásquez) utilizaron amenazas de violencia, incluyendo el uso de armas de fuego, para intimidar y obligar a las mujeres víctimas de la trata a someterse.

Para intimidar aún más a las mujeres, Mota y otros acusados ​​llevaron a las víctimas a creer que Mota estaba afiliado a una banda carcelaria venezolana y hablaron abiertamente sobre su anterior condena por homicidio en Venezuela.

Rivero, Mota, Velásquez y los otros seis acusados ​​—Wilmarys Del Valle Manzano Solorzano, Endrik Alexander Morales-Rivero, Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo, Frankyanna Del Valle Romero-Rivero, Jesús Enrique Castillo Rodríguez y Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca, organizaron o ayudaron de alguna otra manera al contrabando de las víctimas a los Estados Unidos, publicaron anuncios de servicios sexuales comerciales en línea para las víctimas, concertaron citas sexuales comerciales con hombres que respondieron a las publicaciones y recaudaron las ganancias de los actos sexuales comerciales.

PENAS PARA LOS IMPLICADOS:

Yilibeth Carmen Rivero-de Caldera: 204 meses de prisión;

Kleiver Daniel Mota Rivero: 204 meses de prisión;

Ramón De Jesús Velásquez Martínez: 100 meses de prisión;

Wilmarys Del Valle Manzano Solórzano: Tiempo cumplido;

Endrik Alexander Morales-Rivero: 66 meses de prisión;

Ariannys Beatriz Gutiérrez-Carrillo: 50 meses de prisión;

Frankyanna Del Valle Romero-Rivero: 50 meses de prisión;

Jesús Enrique Castillo Rodríguez: 48 meses de prisión; y

Yuribetzi Del Valle Gómez Machuca: 60 meses.

Además de las penas impuestas anteriormente, el tribunal ordenó a Rivero y Mota pagar un total de $171,614 en concepto de indemnización a cuatro víctimas identificadas.