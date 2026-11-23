Un asambleísta demócrata de Nueva York está en medio de la polémica luego de que lo acusaran de ser un «reptiliano», por los extraños movimientos de sus ojos durante una transmisión televisiva.

Los hechos ocurrieron durante una conferencia de prensa con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, el 20 de noviembre en el Ayuntamiento de la ciudad.

El extraño movimiento de sus ojos desató especulaciones en las redes sociales, y algunos usuarios sugirieron que parecía una criatura reptiliana de una antigua teoría conspirativa.

🇺🇸 El asambleísta Jordan Wright se volvió viral después de que sus ojos se pusieron en blanco y cambiaron estilo reptiliano, durante una conferencia de prensa con el alcalde progre Mamdani. Wright admitió que “no tiene absolutamente ninguna idea de qué pasó” en el metraje. https://t.co/Rsu9BojbF4 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 23, 2026

Jordan JG Wright se encontraba detrás del alcalde. En el video se puede ver como sonríe antes de parpadear y poner los ojos en blanco con un inusual movimiento circular.

Toda esta situación se hizo viral por lo que el propio dirigente político tuvo que pronunciarse. «No tengo ni idea de qué estaba pasando en ese video. La verdad es que no estoy seguro», admitió Wright.

«Obviamente soy un ser humano, y mi humanidad se refleja en mis leyes, como los cuatro millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem. No puedo hablar con reptiles ni extraterrestres», concluyó.