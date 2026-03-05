EEUU

Exxon Mobil enviará equipo técnico a Venezuela en las ‘próximas semanas’: de esto se encargarán junto al Gobierno encargado

Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Exxon Mobil mantiene su interés en regresar a Venezuela pese al mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó recientemente que podría impedir el ingreso de la petrolera al país sudamericano. 
Exxon Mobil sigue interesada en visitar Venezuela / Archivo

Exxon Mobil evalúa un retorno acelerado a Venezuela y, según declaraciones recientes de uno de sus altos ejecutivos, estaría dispuesta a enviar un equipo técnico al país en cuestión de semanas si se concretan las condiciones logísticas y de seguridad.  

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el anuncio fue formulado durante una conferencia organizada por Morgan Stanley, donde el vicepresidente senior de la empresa, Jack Williams, indicó que Exxon Mobil mantiene conversaciones con las autoridades venezolanas mientras evalúa las condiciones para una eventual reactivación de operaciones. 

El movimiento ocurre en un momento en el que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado la presión para que las petroleras de su país participen en la reconstrucción del sector energético venezolano.  

Sin embargo, la compañía dejó claro que cualquier decisión dependerá del entorno de inversión.  

Williams señaló que Exxon trabajará junto con el gobierno venezolano y que si se establecen garantías adecuadas “estaremos interesados en regresar”.  

El vicepresidente senior de la compañía indicó que la decisión dependerá del entorno de inversión / Archivo

EXXON MOBIL – VENEZUELA  

Exxon Mobil fue uno de los actores más relevantes del sector petrolero venezolano durante décadas, pero su relación con el Estado se fracturó tras las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez, que derivaron en disputas internacionales y millonarias compensaciones aún en discusión.  

Ese historial explica la cautela con la que la empresa observa el nuevo escenario político tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, insistiendo en que cualquier reinversión debe estar respaldada por garantías jurídicas duraderas y un marco regulatorio estable. 

«MEJOR QUE ANTES»  

Williams también destacó que Exxon ha fortalecido significativamente sus capacidades tecnológicas desde su salida de Venezuela en 2007, especialmente en el manejo de crudos pesados, un segmento clave para la Faja Petrolífera del Orinoco.  

Aseguró que la compañía podría operar «incluso mejor que antes», gracias a herramientas avanzadas que permitirían optimizar la producción y enfrentar los desafíos técnicos que caracterizan al petróleo venezolano. 

«Conocemos muy bien el recurso. Tuvimos una operación muy exitosa allí», afirmó. «Sí que creo que podemos hacerlo incluso mejor que antes, en términos de las herramientas tecnológicas que podemos aportar», sostuvo.  

