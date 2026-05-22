¿Exxon Mobil decidió regresar a Venezuela tras casi 20 años? Esto fue lo que filtró The New York Times

Exxon Mobil informó hace semanas que evaluaba un retorno acelerado a Venezuela e, incluso, como primer pasó, envió un equipo técnico al país para evaluar las condiciones, ahora desde Estados Unidos apuntaron que la decisión ya estaría tomada.

De acuerdo con una publicación de este jueves, 21 de mayo, del diario The New York Times, Exxon Mobil «está en conversaciones para adquirir los derechos de producción de petróleo en Venezuela», casi dos décadas después de haber sido expulsada del país.

Citando a personas familiarizadas con el asunto, se señaló que las conversaciones se centran en un esquema que incluiría operaciones en seis yacimientos petroleros distribuidos en varias regiones del país, lo que representaría una reapertura significativa de la relación entre la petrolera estadounidense y Venezuela.

Según el mismo medio, las conversaciones estarían avanzando al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhorta a promover inversiones a gran escala en el sector energético de Venezuela.

CAMBIO DE POSTURA DE EXXON MOBIL

En enero, Exxon había calificado a Venezuela como un país «no apto para la inversión». Justo después de que se concretara la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Ahora, el periódico citando dichas fuentes afirmó que el cambio de postura es tal, que el acuerdo «podría cerrarse y anunciarse este mismo mes».

Un eventual acuerdo también implicaría un cambio drástico en la posición de Exxon respecto al país, donde inició operaciones por primera vez en la década de 1940.

De ser así, sería otro capítulo en la relación con Venezuela. Vale recordar, que el chavismo nacionalizó durante las últimas décadas empresas petroleras extranjeras, incluidos los activos de Exxon Mobil.

DEUDA DE VENEZUELA

En 2007, Hugo Chávez nacionalizó proyectos petroleros pertenecientes a Exxon y otras compañías extranjeras. A diferencia de la mayoría de sus competidores, Exxon se negó a aceptar las condiciones, abandonó el país y posteriormente comenzó una prolongada disputa legal en tribunales internacionales.

De hecho, todavía el Estado venezolano adeuda a Exxon Mobil cerca de mil millones de dólares en compensación por daños y perjuicios.

Es por ello, que durante una reunión de alto nivel de ejecutivos petroleros el pasado 9 de enero, seis días después de la captura de Maduro, el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, le dijo a Trump que Venezuela representaba un importante riesgo comercial.

«Nos han confiscado nuestros bienes allí dos veces, así que pueden imaginar que volver a entrar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos», señaló entonces el ejecutivo.