EEUU

Presentaron cargos contra 27 supuestos miembros de una facción disidente del Tren de Aragua en Nueva York

Foto: Cortesía YV Noticias

(EFE).- Un total de 27 miembros y asociados de Anti-Tren, facción disidente de la pandilla Tren de Aragua (TDA), fueron acusados de 38 cargos, incluido un doble asesinato cometido en 2024 en el distrito neoyorquino de El Bronx, así como de tráfico sexual, secuestro, crimen organizado y otros delitos, informó el Departamento de Justicia de EE.UU.

Indicó además en un comunicado que 21 de los 27 acusados, tenían imputación previa de 12 delitos a los que se suman los que presentó este viernes la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan. De los seis presuntos pandilleros a los que la Fiscalía presentó nuevos cargos hoy, cinco también están bajo custodia de las autoridades.

De acuerdo con las nuevas acusaciones, en abril de 2024, Yender Mata, Ervin Hernández, y Kerlyn Nataly Pérez asesinaron a tiros a José Bisbal Pina y Adrián Mendoza Istúriz en El Bronx.

Anti-Tren, integrada casi exclusivamente por exmiembros y socios de la banda de origen venezolano TDA, operaba en toda la ciudad de Nueva York, incluyendo los distritos de El Bronx y Queens, así como en Nueva Jersey y en otras partes del país, incluyendo Illinois y Washington, señala además la acusación, según el comunicado.

LEA TAMBIÉN: DOS AGENTES DE ICE DESPEDIDOS POR ‘MENTIR’ EN CASO DE MIGRANTE VENEZOLANO QUE RESULTÓ HERIDO POR DISPAROS

La organización se dedicaba al tráfico de personas y la trata de mujeres jóvenes traídas hacia Estados Unidos a cambio de deudas que estas pagaban mediante el trabajo sexual. Para exigir este cumplimiento las amenazaban con asesinarlas y a sus familias, las agredían y rastreaban y secuestraban a las que intentaban huir.

La acusación contra los miembros del TDA, que EEUU declaró organización terrorista extranjera, detalla que cometieron, conspiraron, intentaron y amenazaron con cometer actos de violencia, incluyendo asesinatos y agresiones para proteger y expandir sus operaciones, resolver disputas internas, tomar represalias contra organizaciones rivales, incluido el propio Tren de Aragua, y mantener el control sobre las víctimas de trata sexual.

Los miembros y asociados de Anti-Tren también traficaron con sustancias controladas, cometieron robos y obtuvieron, poseyeron, traficaron y usaron armas de fuego y municiones y enfrentan un máximo de cadena perpetua.

Hasta la fecha, la Fiscalía para el distrito Sur de Nueva York ha acusado a aproximadamente 38 miembros o asociados de TDA y Anti-Tren. EFE

