Exdirector venezolano de Nodus Bank recibió más de 9 años de prisión por fraude millonario

Exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, el venezolano-español Tomás Niembro Concha, de 64 años, fue sentenciado a 112 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada.

De acuerdo con el Nuevo Herald, la condena es por «desviar millones de dólares de la institución financiera y conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela».

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La jueza federal Kathleen M. Williams, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, también ordenó a Niembro entregar más de $16.9 millones producto del esquema de fraude.

«El acusado abusó de su posición en Nodus Bank para cometer fraude en beneficio propio y evadir deliberadamente las sanciones impuestas a una persona designada», dijo A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, al anunciar la sentencia.

La condena es el episodio más reciente en el colapso de Nodus. Se trata de un banco internacional con sede en San Juan, Puerto Rico, fundado en 2009 y administrado en gran medida por venezolanos.

La quiebra de la entidad en 2023 dejó congelados unos $80 millones en depósitos de cientos de clientes, entre ellos venezolanos residentes en el sur de Florida.

SE DECLARÓ CULPABLE

Niembro se declaró culpable el pasado 19 de marzo de «conspiración para cometer fraude electrónico» y «conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)».

Según documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro, junto al expresidente de Nodus Juan Francisco Ramirez, hizo que el banco invirtiera $11 millones en una entidad crediticia con sede en Miami para que esos fondos fueran prestados posteriormente a ambos ejecutivos en beneficio propio. Ocultando las operaciones como inversiones del banco.

También se le acusó de extraer millones adicionales a través de Nodus Finance. Una empresa de Miami de la que eran copropietarios. Se indicó que entre enero de 2018 y septiembre de 2021 indujeron fraudulentamente a la junta directiva y al contralor a comprar al menos 47 pagarés por unos $25.3 millones.

EVASIÓN DE SANCIONES

La conducta de Niembro se extendió también al esquema de evasión de sanciones. Entre 2021 y 2023 conspiró para realizar transacciones prohibidas con una persona designada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por dar apoyo material a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Acordó en privado revenderle una propiedad en Southampton, Nueva York, por $4 millones a través de una empresa fachada, tras haber obtenido autorización de OFAC solo para ejecutar la hipoteca.

El Departamento de Justicia no identificó a la persona sancionada en su anuncio.

«El esquema del acusado no se limitó al fraude. Se extendió a una conspiración para evadir sanciones estadounidenses. Diseñadas para proteger nuestra seguridad nacional», señaló Charles Miller, agente especial interino a cargo de la oficina de Investigaciones Criminales del IRS en Florida.

Ramirez, de 60 años y residente de Miami, se declaró culpable el año pasado por el mismo esquema. Además, se comprometió a entregar al menos $13.6 millones. Todavía no ha sido sentenciado, ya que su defensa solicitó que la audiencia se realice después de la de Niembro debido a su cooperación con los fiscales.