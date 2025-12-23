Polémica medida diplomática: Cinco europeos fueron vetados por EEUU por censura y restricciones a la libertad

La Administración de Estados Unidos anunció una nueva y polémica medida diplomática al prohibir la entrada al país a cinco ciudadanos europeos a los que acusa de haber impulsado o facilitado prácticas de censura contra voces estadounidenses en redes sociales.

El anuncio sobre estos europeos sancionados fue realizado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, quien aseguró que Washington no tolerará acciones extranjeras que, a su juicio, afecten la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses.

Entre los sancionados figura el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton (2019-2024), impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok, según informó a la prensa un alto funcionario del Departamento de Estado.

También fue incluido el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate (CCDH), una organización dedicada a combatir el odio y la desinformación en internet.

¿CÓMO JUSTIFICÓ EEUU LA MEDIDA?

Rubio afirmó en un comunicado que estas personas «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan».

Por ello, el jefe de la diplomacia estadounidense determinó que «su entrada, presencia o actividades en Estados Unidos tienen consecuencias potencialmente adversas».

El secretario de Estado explicó que se les aplicaron restricciones de visado que les impiden entrar a Estados Unidos y advirtió que, si alguno de ellos se encuentra actualmente en territorio estadounidense, se iniciarán los procedimientos de deportación correspondientes.

For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship. Today, @StateDept will take steps to… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025

MULTA A ELON MUSK

El anuncio del Departamento de Estado llega pocas semanas después de que la Comisión Europea impusiera a X —la plataforma de Elon Musk— una multa de 130 millones de euros por presuntas violaciones a las normas de transparencia establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA).

En aquel momento, Rubio calificó la sanción europea como “un ataque al pueblo estadounidense perpetrado por gobiernos extranjeros”.

La Administración de Trump, que ha reiterado su rechazo a las políticas de diversidad e inclusión, sostiene que las regulaciones destinadas a frenar la desinformación y el discurso de odio en redes sociales equivalen a mecanismos de censura.

Lo cierto, es que la prohibición de entrada añade tensión a la ya compleja relación entre Washington y Bruselas en materia de regulación tecnológica.

Mientras la Unión Europea defiende sus normas como herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y garantizar un entorno digital seguro, Estados Unidos acusa a ciertos actores europeos de traspasar fronteras e influir indebidamente en el debate público estadounidense.