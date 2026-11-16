El exboxeador Jorge Luis Linares Palencia, conocido como El Niño de Oro y excampeón mundial de la disciplina, fue detenido recientemente por las autoridades migratorias en Texas, Estados Unidos.

Linares se encontraría bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), según la página web del organismo. Sin embargo, no da mayores detalles del procedimiento.

Hasta el momento, tan solo que conocen que Linares se encuentra recluido en El Paso Service Processing Center, un centro de detención migratoria ubicado en Texas. El registro tiene su identificación completa.

El propio Linares informó en la mañana del domingo que las autoridades migratorias lo había capturado. «Me tiene el ICE en El Paso, Texas. Qué locura», dijo en su cuenta de X (Twitter).

SE ESPERA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LINARES

La única información sobre la situación de Linares proviene del sistema de localización del ICE. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconoce la fecha de su arresto y las circunstancias en las que se dio.

El deportista llevaba varios años viviendo en Estados Unidos. Tras su arresto, surgieron interrogantes sobre la situación migratoria de Linares o si enfrenta algún proceso administrativo que lo pueda llevar a la deportación.

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Ante este escenario, se espera que en los próximos días la familia o el entorno de Linares se pronuncie sobre la situación.

Linares es uno de los principales nombres del boxeo venezolano. Desarrollando buena parte de su trayectoria en Estados Unidos y Japón, alcanzó campeonatos mundiales en los pesos pluma, superpluma y ligero.