Detención de una niña venezolana de 8 años causó indignación en Texas, esto hicieron los funcionarios del ICE para llevársela

Las imágenes de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Texas, rompiendo los vidrios de un automóvil para llevarse detenida a una niña venezolana de apenas 8 años, causaron indignación entre los habitantes de ese estado.

Aunque los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre, la cadena Telemundo las difundió esta semana tras la denuncia de la familia de acogida con los que vivía la infante.

Se conoció que los funcionarios del ICE realizaron el procedimiento cuando la pequeña, identificada como Bárbara Nicole Hidalgo Chuecos, era llevaba a la escuela, en Irving.

Este procedimiento migratorio que generó preocupación entre los cuidadores de la niña, ante la posibilidad de que sea deportada junto a su madre biológica, quien también está detenida.

LOS INDIGNANTES HECHOS

A través de la cadena se conoció que todo ocurrió cuando Allith Galaviz, quien estaba a cargo de Bárbara junto a su esposa, Laura Mejía, conducía hacia el colegio acompañado de la pequeña y de su propio hijo.

Cuando estaban por llegar a la escuela, los agentes interceptaron el automóvil y exigieron que les entregara a la niña. Los funcionarios insistieron, a pesar de que Galaviz trataba de argumentar acerca de los motivos del procedimiento.

En ese momento, según se ve en el video, uno de los agentes rompió el vidrio de la puerta del conductor para detener a la menor. Las imágenes mostraron el momento en que separaron a la niña de la familia con la que vivió durante varios años.

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Por otro lado, se conoció que la historia de Bárbara está marcada por la intervención de los servicios de protección infantil.

Ella permaneció bajo el cuidado de terceros después de que surgieran denuncias de presunta negligencia y maltrato contra su madre biológica, quien llegó a Estados Unidos en busca de asilo político.

Laura Mejía explicó que conoció a la mujer cuando esta necesitaba ayuda para inscribir a Bárbara en una escuela estadounidense. Con el tiempo, entablaron una amistad y una relación cercana con la niña.

Por ello, tras la intervención de las autoridades de protección de menores, ella y Galaviz comenzaron los trámites legales para obtener su custodia. La madre biológica fue detenida por ICE en febrero de 2026.

DETENIDA EN TEXAS

Por otro lado, el portal La Prensa de Honduras, informó que Bárbara está detenida en un centro migratorio en Corpus Christi, Texas. Mientras sus cuidadores intentan averiguar qué autoridad tenía la responsabilidad legal sobre ella y cuáles serían los siguientes pasos de su expediente.

El abogado de inmigración Jaime Barrón señaló que existía un antecedente que podría influir en el proceso: la menor tenía programada una audiencia migratoria para julio de 2026.

Sin embargo, sus cuidadores no acudieron a la comparecencia. Esa ausencia sería la causa de la orden de detención y posterior deportación. No obstante, los cuidadores no pudieron confirmar esa medida.

Asimismo, el reporte señala que mediante videollamadas Laura y Allith tienen contacto con la pequeña desde su detención.

En una de esas conversaciones, Bárbara reclamó a su cuidadora. “Me prometiste que me ibas a cuidar”, dijo. Mientras que en otro momento expresó su deseo de abandonar el centro migratorio. «No quiero estar aquí”, señaló la menor.