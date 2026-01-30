Los cuatro estados de Estados Unidos que están en máxima alerta por tormenta invernal

Una nueva tormenta invernal mantiene bajo alerta a cuatro estados del sureste de Estados Unidos este fin de semana, con previsiones que apuntan a un evento de gran alcance entre este viernes, 30 de enero, y el domingo, 1 de febrero.

Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y partes de Georgia se preparan para enfrentar acumulaciones de nieve de hasta 23 centímetros y ráfagas de viento capaces de reducir la visibilidad a niveles peligrosos.

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) han emitido advertencias oficiales ante el rápido avance del sistema.

Lo que se precisó, es que más de 38 millones de personas se encuentran bajo alertas de tormenta invernal, con advertencias sobre posibles condiciones de ventisca, interrupciones eléctricas y complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.

El sistema de baja presión que se desplaza desde las Llanuras del Sur hacia la costa atlántica promete dejar acumulaciones de nieve superiores a lo habitual, mientras que una masa de aire ártico empuja las temperaturas a valores excepcionalmente bajos desde Minnesota hasta Florida.

LA REGIÓN TODAVÍA SE RECUPERA

El contexto reciente aumenta la preocupación. Sobre todo, porque la región se recupera del reciente evento invernal severo que dejó al menos 85 fallecidos y más de 200.000 hogares sin electricidad.

Es por ello, que las autoridades estatales mantienen vigentes las declaraciones de emergencia y advierten que la tormenta podría intensificarse al transformarse en un nor’easter, un fenómeno característico de la costa este que suele generar fuertes nevadas y vientos intensos.

A weak atmospheric river will continue periods of gusty winds, rain, and mountain snow over the Pacific Northwest through Friday. A rapidly deepening storm centered just off the North Carolina coast Friday night through Saturday night will produce widespread heavy snow and wind… pic.twitter.com/4lDBWpXRVv — National Weather Service (@NWS) January 30, 2026

MAYOR IMPACTO

Los mayores impactos se esperan desde la noche de este viernes, con un incremento significativo de la actividad durante el sábado y el domingo.

Ciudades como Raleigh, Charlotte y Winston-Salem podrían recibir entre 13 y 23 centímetros de nieve, mientras que la costa de Virginia y el este de Carolina del Norte enfrentarán ráfagas de hasta 80 km/h y condiciones de visibilidad casi nula.

En Atlanta y otras zonas del interior, aunque las acumulaciones serán menores, el frío extremo podría complicar la movilidad y los servicios básicos.

La combinación de nieve, viento y temperaturas bajo cero amenaza infraestructuras críticas en toda la región. El NWS estima que hasta 38 millones de personas podrían experimentar cortes eléctricos, especialmente en áreas como Richmond, Norfolk y la costa de Carolina del Norte.

En este sentido, las compañías eléctricas ya han activado planes de contingencia, conscientes de que el anterior temporal dejó cientos de miles de usuarios sin suministro.

Con la posibilidad de que la tormenta evolucione hacia una ciclogénesis explosiva, las autoridades insisten en que la población se mantenga informada y evite desplazamientos innecesarios durante el fin de semana.