Exalcalde de Mérida, Carlos García, sería deportado de Estados Unidos «pronto» a otro país que no es Venezuela

El exalcalde de Mérida Carlos García podría ser deportado desde Estados Unidos “pronto” a un tercer país, específicamente Ecuador, y no a Venezuela.

De acuerdo con reportes locales, citados por WLWT5, una orden de inmigración le otorgó plazo hasta este viernes para apelar la decisión de deportación al país sudamericano.

«Carlos no tiene familia, casa ni ningún tipo de apoyo en ese país. Nunca ha solicitado protección allí. Solo pedimos que pueda defender su caso en el país donde pidió asilo formalmente», expresó su esposa Gaby Duarte en Instagram.

«Como esposa y madre, me preocupa profundamente que sea enviado a un lugar donde estaría completamente solo, sin red de apoyo y lejos de su familia. Confiamos en que el proceso sea justo y que pueda continuar su caso donde lo inició. Seguimos firmes, con fe y esperanza», agregó.

García, quien residió durante años en Cincinnati, llegó a Estados Unidos en busca de protección tras huir de la persecución política que enfrentaba en Venezuela.

García y su familia solicitaron asilo político en 2022. Cinco años después de abandonar Venezuela en 2017, cuando fue destituido de su cargo como alcalde y posteriormente sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela a 15 meses de prisión.

Su familia ha reiterado que temían por su vida debido a su postura crítica contra Nicolás Maduro y a las acusaciones que enfrentó por supuestamente no impedir protestas antigubernamentales en Mérida.

«VOLVER A VENEZUELA NO ES SEGURO»

«Quiero ser muy clara, volver a Venezuela no es seguro. El país atraviesa una transición política incierta, con un sistema profundamente deteriorado y actores en el poder que amenazan la democracia y persiguen a la disidencia. No existen garantías reales de los derechos humanos. Una deportación pondría en riesgo su libertad, su vida y la de nuestra familia. Como esposa y familia, pedimos ayuda y visibilidad. Ayúdenos a compartir este mensaje y a solicitar una revisión humanitaria de su caso. Gracias por no guardar silencio», expresó el pasado 23 de enero Duarte.

Ella explicó que la detención en EEUU ocurrió durante una cita rutinaria en oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Ohio, pese a que —según aseguró— García ha cumplido con todos los requisitos y procesos migratorios desde su llegada a Estados Unidos en 2021.

Duarte enfatizó, en aquella oportunidad, que las condiciones actuales en Venezuela, no ofrecen garantías para el retorno de dirigentes opositores.

Reiteró que el actual escenario de «inestabilidad política, deterioro institucional y ausencia de protección a los derechos humanos», son factores que hacen inviable cualquier proceso de deportación hacia el país.

ESTUVO HOSPITALIZADO

El pasado 6 de enero Duarte también informó que el exalcalde de Mérida tuvo un episodio de salud complicado, por el que terminó en la emergencia de un hospital en Estados Unidos.

«El día de ayer Carlos fue trasladado a una sala de emergencia de un hospital por presentar un cuadro de deshidratación y vómito. Fue atendido y ahora se encuentra estable», dijo en un mensaje divulgado en redes sociales.

Asimismo, transmitió la angustia que vive la familia actualmente. «Como familia no podemos dejar de sentir la preocupación por su estado de salud mientras sigue detenido», dijo.

«Confiamos en que seguirá recibiendo la atención médica adecuada y necesaria. También queremos agradecer por todas las muestras de solidaridad, de oraciones, de amor, que nos han dado en estos días tan difíciles», acotó.

Asimismo, resaltó la importancia de seguir alzando la voz por este caso. «Hay momentos en los que el silencio pesa más que las palabras. Y otros en los que hablar no es una opción, sino una necesidad».

«Como familia, seguimos esperando una pronta respuesta al recurso de habeas corpus, que permita que Carlos pueda continuar su proceso de asilo en libertad. Además, ya tiene fijada su primera audiencia ante la Corte de Inmigración el próximo 10 de febrero», concluyó.