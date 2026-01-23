EEUU

Exalcalde de Mérida Carlos García habría sido detenido por agentes de ICE en Cincinnati

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
ICE detiene a exalcalde de Mérida Carlos García, quien se encontraba en la ciudad de Cincinnati / Archivo

El exalcalde de Mérida, en Venezuela, Carlos García, habría sido detenido por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Cincinnati, un hecho que ha generado preocupación entre dirigentes políticos y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos.  

Contents

De acuerdo con diversos medios venezolanos, García, abogado y exautoridad municipal, reside en el país norteamericano desde 2021 junto a su familia, tras alegar persecución política en Venezuela.  

Leer Más

Tren de Aragua
EEUU sancionó a líderes del Tren de Aragua, ofreció millonaria recompensa por el Niño Guerrero
Padre e hijo imputados por tiroteo escolar en EEUU, podrían pasar el resto de sus vidas en prisión
La drástica decisión que tomará la OMS tras la salida de EEUU del organismo

LEA TAMBIÉN: EL NUEVO ESCÁNDALO DE ICE: DETUVIERON A UN NIÑO DE 5 AÑOS DURANTE UNA REDADA, ESTO ALEGÓ EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL

Según la información difundida, su retención ocurrió durante una cita rutinaria en oficinas de ICE en el estado de Ohio. 

García ha sido señalado en el pasado por su participación como líder opositor durante las protestas de 2017 en el estado Mérida, un episodio que derivó en procesos judiciales en su contra en Venezuela.  

Sus allegados sostienen que estas acciones formaron parte de un patrón de persecución política que lo obligó a abandonar Venezuela y solicitar protección en Estados Unidos.  

PIDEN SU LIBERACIÓN  

Diversas voces del exilio venezolano han hecho un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos y a líderes opositores radicados en Estados Unidos para que intervengan en el caso.  

Argumentan que, de confirmarse una deportación, García podría enfrentar riesgos significativos debido al contexto político venezolano actual.  

Además, advierten que la estricta política migratoria estadounidense podría dificultar su permanencia en el país, pese a su historial como solicitante de protección. 

En tanto, las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente y activista venezolano Villca Fernández afirmó que recibió confirmación de la detención, calificando a García como un perseguido político.  

«Confirmado, nos informan que ICE en la ciudad de Cincinnati fue detuvo al exalcalde de Mérida Carlos García, un perseguido político de la narcodictadura», escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter). 

Por su parte, la diputada del Parlamento venezolano electo en 2015, Gaby Arellano, también expresó su preocupación por el riesgo de deportación que enfrentaría García.  

Destacó su trayectoria como líder regional, trabajador y padre de familia, y subrayó que enviarlo de vuelta a Venezuela lo expondría nuevamente a un entorno político adverso.  

«Es muy grave que un líder de Mérida, como lo es Carlos García, exalcalde de la ciudad y perseguido por el régimen de Delcy Rodríguez, se encuentre en riesgo de deportación por parte de Estados Unidos hacia Venezuela», expresó.  

Y continuó: «Se trata de un hombre trabajador y padre de familia que podría ser devuelto a un régimen señalado por prácticas de narcotráfico, lo que pone en peligro su integridad y sus derechos fundamentales». 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Un exjefe de batallón del Departamento de Bomberos de Camas-Washougal, en el estado de Washington (EEUU), fue declarado culpable de asesinar a su esposa y simular una emergencia médica para encubrir el crimen.  
Quería abandonar a su esposa por otra mujer y lo que hizo para «deshacerse» de ella dejó a todos en shock
EEUU
Siniestra mentira: Llevó a su hija sin signos vitales a un hospital de Caricuao y descubrieron que ella era la culpable
Sucesos
La llegada del primer cargamento de nafta proveniente de Estados Unidos a Venezuela marca un nuevo capítulo en el acuerdo petrolero alcanzado entre Caracas y Washington a principios de mes.  
Nafta de Estados Unidos comenzó a llegar a Venezuela para reactivar la producción de crudo pesado, según Reuters
EEUU