Exalcalde de Mérida Carlos García habría sido detenido por agentes de ICE en Cincinnati

El exalcalde de Mérida, en Venezuela, Carlos García, habría sido detenido por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Cincinnati, un hecho que ha generado preocupación entre dirigentes políticos y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos.

De acuerdo con diversos medios venezolanos, García, abogado y exautoridad municipal, reside en el país norteamericano desde 2021 junto a su familia, tras alegar persecución política en Venezuela.

Según la información difundida, su retención ocurrió durante una cita rutinaria en oficinas de ICE en el estado de Ohio.

García ha sido señalado en el pasado por su participación como líder opositor durante las protestas de 2017 en el estado Mérida, un episodio que derivó en procesos judiciales en su contra en Venezuela.

Sus allegados sostienen que estas acciones formaron parte de un patrón de persecución política que lo obligó a abandonar Venezuela y solicitar protección en Estados Unidos.

Muy grave que un líder de Mérida como lo es @CarlosGarc1a ex alcalde de Mérida, que es perseguido del régimen de @delcyrodriguezv Un hombre trabajador, padre de familia esté en riesgo de deportación por parte de EEUU 🇺🇸 para Venezuela 🇻🇪 al Régimen de Narco de… pic.twitter.com/TCA2erFEiO — Gaby Arellano (@gabyarellanoVE) January 23, 2026

PIDEN SU LIBERACIÓN

Diversas voces del exilio venezolano han hecho un llamado urgente a organizaciones de derechos humanos y a líderes opositores radicados en Estados Unidos para que intervengan en el caso.

Argumentan que, de confirmarse una deportación, García podría enfrentar riesgos significativos debido al contexto político venezolano actual.

Además, advierten que la estricta política migratoria estadounidense podría dificultar su permanencia en el país, pese a su historial como solicitante de protección.

En tanto, las reacciones no se hicieron esperar. El dirigente y activista venezolano Villca Fernández afirmó que recibió confirmación de la detención, calificando a García como un perseguido político.

«Confirmado, nos informan que ICE en la ciudad de Cincinnati fue detuvo al exalcalde de Mérida Carlos García, un perseguido político de la narcodictadura», escribió en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Por su parte, la diputada del Parlamento venezolano electo en 2015, Gaby Arellano, también expresó su preocupación por el riesgo de deportación que enfrentaría García.

Destacó su trayectoria como líder regional, trabajador y padre de familia, y subrayó que enviarlo de vuelta a Venezuela lo expondría nuevamente a un entorno político adverso.

«Es muy grave que un líder de Mérida, como lo es Carlos García, exalcalde de la ciudad y perseguido por el régimen de Delcy Rodríguez, se encuentre en riesgo de deportación por parte de Estados Unidos hacia Venezuela», expresó.

Y continuó: «Se trata de un hombre trabajador y padre de familia que podría ser devuelto a un régimen señalado por prácticas de narcotráfico, lo que pone en peligro su integridad y sus derechos fundamentales».