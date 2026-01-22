El nuevo escándalo de ICE: detuvieron a un niño de 5 años durante una redada, esto alegó el Departamento de Seguridad Nacional

En Minnesota (EEUU) se intensifica la controversia por los operativos migratorios en el estado, luego de que esta vez, un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, fue detenido junto con su padre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), un hecho que funcionarios locales describen como parte de un incremento notable en las redadas federales.

De acuerdo con ABC 7 News, la familia del niño tendría un caso de asilo pendiente y no enfrenta «ninguna orden de deportación», según confirmó la escuela del menor, lo que ha generado preocupación entre autoridades educativas y defensores de derechos civiles.

Según versiones, el incidente ocurrió cuando Liam regresaba de la escuela y su padre se encontraba en la entrada de su casa.

De acuerdo con funcionarios escolares, otro adulto presente suplicó a los agentes que le permitieran hacerse cargo del niño, pero la petición fue rechazada.

En cambio, relataron que un agente sacó al menor del vehículo y lo llevó hasta la puerta de la vivienda para que tocara y verificara si había más personas adentro, una acción que describieron como el uso de un niño pequeño como “trampa” durante la operación.

LA RESPUESTA DEL DHS SOBRE EL CASO DEL NIÑO

Tras la detención, tanto el padre como el niño quedaron bajo custodia federal. Ante la indignación generada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado. Se aseguró que “ICE no se enfocó en un niño”. Además de que el menor había sido “abandonado” cuando su padre supuestamente huyó a pie al ver a los agentes.

Según la versión oficial, un agente permaneció con el niño por razones de seguridad mientras otros detenían a Adrián Alexander Conejo Arias, a quien describieron como un migrante ecuatoriano liberado previamente en el país durante la administración del expresidente de EEUU Joe Biden.

El DHS también afirmó que los padres detenidos pueden elegir ser deportados junto a sus hijos. Igualmente, designar a un adulto de confianza para su custodia, señalando que esta política se mantiene desde la administración anterior.

«Los padres pueden controlar su salida y recibir un vuelo gratuito y $2.600 con la aplicación CBP Home. Al usar la aplicación CBP Home, los inmigrantes indocumentados tienen la oportunidad de regresar legalmente», recordó el DHS.

ICE did NOT target a child. The child was ABANDONED. On January 20, ICE conducted a targeted operation to arrest Adrian Alexander Conejo Arias an illegal alien from Ecuador who was RELEASED into the U.S. by the Biden administration. As agents approached the driver Adrian… https://t.co/O7o2dVGHqZ — Homeland Security (@DHSgov) January 22, 2026

NO SERÍA UN CASO AISLADO

Sin embargo, funcionarios escolares del distrito aseveraron que este no sería un caso aislado. Afirmaron, que otros tres estudiantes, han sido detenidos recientemente.

Entre ellos, una niña de 10 años, quien fue arrestada junto a su madre camino a la escuela. La trasladaron a un centro de detención en Texas, así como un joven de 17 años detenido por agentes “armados y enmascarados”.

Es por ello, que Mary Granlund, presidenta de la junta directiva del distrito, expresó su preocupación afirmando que los estudiantes no deberían vivir con miedo de ir a clases o esperar el autobús, y que «las familias no deberían temer recoger a sus hijos».