EEUU

Estudiante que murió tras tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky fue identificado, hay otro gravemente herido

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Identificaron al estudiante asesinado durante tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky, tenía solo 19 años / Cortesía: WRTV.

El estudiante asesinado en el tiroteo de la Universidad Estatal de Kentucky (EEUU) fue identificado como De’Jon Darrell Fox Jr., de 19 años, originario de Indianápolis. El ataque dejó también a otro joven gravemente herido y provocó la suspensión inmediata de todas las actividades académicas en el campus. 

Contents

De acuerdo con la información obtenida por New York Post y otros medios, el tiroteo se registró este martes, 9 de diciembre, en la residencia Whitney M. Young Jr. 

Leer Más

Un devastador incendio ocurrido en Edisto Beach, Carolina del Sur, destruyó por completo la casa de la jueza Diane Schafer Goodstein, del Tribunal de Circuito estatal.  
El sospechoso incendio que arrasó con la casa de una importante jueza en EEUU, hay tres hospitalizados
Trump calificó a los cárteles como ‘el ISIS del hemisferio’, dice que los operativos en el Caribe llegaron para quedarse
La razón por la que Luigi Mangione es llamado “El Embajador” en una de las cárceles más estrictas de EEUU

LEA TAMBIÉN: ALARMA EN EEUU: ADOLESCENTE PLANEÓ TIROTEO MASIVO EN UNA ESCUELA DE INDIANA, Y ASÍ LA DESCUBRIERON

Las autoridades confirmaron que la víctima fatal cursaba su segundo año en la institución y fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las heridas.  

El hecho obligó a la universidad a suspender las clases, exámenes finales y todas las actividades programadas durante la semana. 

El presidente de la universidad, Koffi Akakpo, calificó el ataque como una “tragedia sin sentido” y pidió apoyo emocional para la comunidad estudiantil.  

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que no existe una amenaza continua para el campus. 

Fox fue asesinado y otro estudiante resultó herido por el presunto tirador Jacob Bard. / Cortesía: Cárcel regional del condado de Franklin.

¿QUIÉN FUE EL RESPONSABLE?  

Las investigaciones revelaron que el presunto responsable del ataque es Jacob Lee Bard, de 48 años, originario de Evansville, Indiana, quien no estaba matriculado en la universidad.  

Lo que se detalló, es que Bard fue detenido en el lugar de los hechos y enfrenta cargos de asesinato y agresión en primer grado.  

De momento, permanece detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Franklin. 

Aunque la policía de Frankfort respondió en cuestión de minutos, aún no se ha esclarecido el motivo detrás del tiroteo, lo que mantiene abiertas varias hipótesis sobre las circunstancias que rodearon el crimen. 

Sin embargo, Michael R. DeCourcy, portavoz de la Universidad Estatal de Kentucky, señaló a NBC News que Jacob Bard es padre de al menos dos estudiantes de la institución, aunque evitó dar más detalles sobre su familia.  

Según el Indianapolis Star, el hombre tiene vínculos con la universidad porque dos de sus hijos juegan en el equipo de béisbol.  

Las autoridades, por su parte, no precisaron  cuál es su vínculo con las víctimas. Tampoco las razones de su presencia en el campus, y recalcaron que se trató de un hecho aislado sin peligro adicional para la comunidad universitaria. 

ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Estatal de Kentucky, situada en Frankfort, la capital del estado, registra una matrícula cercana a los 2.200 estudiantes. Esto, de acuerdo con cifras oficiales de su portal web.

Tras el tiroteo, la institución comunicó que pondrá a disposición servicios de apoyo psicológico y asesoramiento para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Conmoción en España: Hallan cuerpo de un niño venezolano con signos de tortura y abuso, detuvieron a su madre y padrastro
Mundo
Mujer que se viralizó por tener relaciones con 1.000 hombres podría pasar 15 años en la cárcel por algo que hizo en Indonesia
Caraota Show
VIRAL: Filtran video del momento en que EEUU incautó buque petrolero en el mar Caribe
EEUU