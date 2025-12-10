Estudiante que murió tras tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky fue identificado, hay otro gravemente herido

El estudiante asesinado en el tiroteo de la Universidad Estatal de Kentucky (EEUU) fue identificado como De’Jon Darrell Fox Jr., de 19 años, originario de Indianápolis. El ataque dejó también a otro joven gravemente herido y provocó la suspensión inmediata de todas las actividades académicas en el campus.

De acuerdo con la información obtenida por New York Post y otros medios, el tiroteo se registró este martes, 9 de diciembre, en la residencia Whitney M. Young Jr.

Las autoridades confirmaron que la víctima fatal cursaba su segundo año en la institución y fue trasladado a un hospital local, donde falleció a causa de las heridas.

El hecho obligó a la universidad a suspender las clases, exámenes finales y todas las actividades programadas durante la semana.

El presidente de la universidad, Koffi Akakpo, calificó el ataque como una “tragedia sin sentido” y pidió apoyo emocional para la comunidad estudiantil.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que no existe una amenaza continua para el campus.

¿QUIÉN FUE EL RESPONSABLE?

Las investigaciones revelaron que el presunto responsable del ataque es Jacob Lee Bard, de 48 años, originario de Evansville, Indiana, quien no estaba matriculado en la universidad.

Lo que se detalló, es que Bard fue detenido en el lugar de los hechos y enfrenta cargos de asesinato y agresión en primer grado.

De momento, permanece detenido sin derecho a fianza, de acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Franklin.

Aunque la policía de Frankfort respondió en cuestión de minutos, aún no se ha esclarecido el motivo detrás del tiroteo, lo que mantiene abiertas varias hipótesis sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

Sin embargo, Michael R. DeCourcy, portavoz de la Universidad Estatal de Kentucky, señaló a NBC News que Jacob Bard es padre de al menos dos estudiantes de la institución, aunque evitó dar más detalles sobre su familia.

Según el Indianapolis Star, el hombre tiene vínculos con la universidad porque dos de sus hijos juegan en el equipo de béisbol.

Las autoridades, por su parte, no precisaron cuál es su vínculo con las víctimas. Tampoco las razones de su presencia en el campus, y recalcaron que se trató de un hecho aislado sin peligro adicional para la comunidad universitaria.

ACCIONES DE LA UNIVERSIDAD

La Universidad Estatal de Kentucky, situada en Frankfort, la capital del estado, registra una matrícula cercana a los 2.200 estudiantes. Esto, de acuerdo con cifras oficiales de su portal web.

Tras el tiroteo, la institución comunicó que pondrá a disposición servicios de apoyo psicológico y asesoramiento para estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.