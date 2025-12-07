Esto dijo el Departamento de Estado sobre el fallecimiento del exgobernador venezolano Alfredo Díaz

El Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) se pronunció este domingo sobre la muerte del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, la cual se produjo mientras estaba en custodia de las instituciones del Estado venezolano.

El Ejecutivo estadounidense se pronunció a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, adscrita al Departamento de Estado.

«La muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz, detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide, es otro recordatorio más de la naturaleza vil del régimen criminal de Maduro», escribió la mencionada oficina en su cuenta oficial de la red social X (antiguamente Twitter).

Estas declaraciones se dan en momentos de máxima tensión entre los gobiernos de Washington y Caracas, intensificado por la presencia de tropas norteamericanas en aguas del Caribe muy cercanas a Venezuela.

The death of Venezuelan political prisoner Alfredo Díaz, who was arbitrarily detained in the Maduro’s torture center of El Helicoide, is yet another reminder of the vile nature of the criminal Maduro regime. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) December 7, 2025

LO QUE DIJO EL GOBIERNO DE MADURO SOBRE LA MUERTE DE ALFREDO DÍAZ

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro se había pronunciado en horas de la noche del sábado, a través de un comunicado del Ministerio para el Servicio Penitenciario, sobre la muerte de Díaz, asegurando que se produjo por un «infarto del miocardio».

En su misiva, la cartera estatal detalló que cerca de las 6:30 de la mañana, el exgobernador manifestó los síntomas «compatibles con un infarto del miocardio». Presuntamente, en primera instancia, sus compañeros de celda lo auxiliaron «e inmediatamente fue atendido por el emergenciólogo y paramédico de guardia en virtud de su condición de salud».

De acuerdo con la versión de las autoridades, a Alfredo Díaz lo trasladaron al Hospital Clínico Universitario. Allí ingresó «y al tratar de estabilizarlo, lamentablemente falleció minutos después».

El Ministerio para el Servicio Penitenciario envió condolencias a la familia, allegados y amigos, en el comunicado.

A Díaz lo detuvieron el domingo 24 de noviembre de 2024, en la población de Ospino, estado Portuguesa, cuando realizaba un viaje por carretera. Posteriormente, lo trasladaron a El Helicoide, donde permaneció hasta el día de su muerte.