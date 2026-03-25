Estilo película: El momento viral en el que Melania Trump asistió a una cumbre acompañada por un robot humanoide

Un momento digno de película de ciencia ficción se vivió en la Casa Blanca cuando por primera vez en la historia la primera dama, Melania Trump, salió acompañada por un robot y no por una persona.

De esta forma, Estados Unidos le dio apertura a la Cumbre de la Coalición Global «Fomentando el Futuro Juntos» sobre robots con IA como potenciales educadores «personalizados» para los niños estadounidenses en sus hogares.

El robot humanoide fabricado en Estados Unidos lleva por nombre Figure 03 y está impulsado por la IA. Durante el evento, acaparó todos los reflectores por su habilidad para caminar y hablar.

Sin embargo, ha demostrado que puede hacer tareas más complejas como limpiar superficies, mover almohadas, organizar juguetes y utilizar herramientas.

🇺🇸 | La primera dama, Melania Trump, acompañada de un robot con inteligencia artificial en la Casa Blanca. «El primer humanoide de fabricación estadounidense», declaró Melania Trump. pic.twitter.com/MUoIpK3Iq2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 25, 2026

La primera dama señaló que la IA no solo puede compartir un amplio conocimiento, sino que también puede ayudar pacientemente a los niños a desarrollar un pensamiento crítico profundo y habilidades de razonamiento independiente, a lograr un estilo de vida más equilibrado al dedicar tiempo a otras actividades y a convertirse en personas más completas.

«El futuro de la IA está personificado», comentó. En el encuentro también destacó la presencia de la primera dama francesa, Brigitte Macron, y otras esposas de líderes mundiales. «Tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a los humanoides que nos brindan utilidad. Dado que nuestro entorno está diseñado para las personas, los sistemas humanoides son idóneos para desenvolverse y operar en nuestro mundo. Encajan a la perfección», aseveró Melania.

El encuentro, que reunió a representantes de 28 organizaciones tecnológicas internacionales, destacó el papel de la inteligencia artificial (IA) tanto en el aprendizaje personalizado como en la protección de los menores en entornos digitales.

Acabamos de vivir un momento surrealista en la Casa Blanca: un androide ha presentado a Melania Trump, que ha invitado a Brigitte Macron y a otras primeras damas a hablar sobre inteligencia artificial y educación. pic.twitter.com/FLIEDTB1ul — David Alandete (@alandete) March 25, 2026

«Imaginen un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo. Literatura, ciencia, arte, filosofía, matemáticas e historia. Todo el acervo de conocimiento de la humanidad está disponible desde la comodidad de su hogar. Platón brindará una experiencia personalizada, adaptada a las necesidades de cada estudiante. Platón siempre es paciente y siempre está disponible. Como es de esperar, nuestros hijos desarrollarán un pensamiento crítico profundo y habilidades de razonamiento independiente. El Platón, impulsado por IA, potenciará las habilidades analíticas y la resolución de problemas, adaptándose en tiempo real al ritmo, los conocimientos previos e incluso el estado emocional de cada estudiante», reiteró Melania.

En este sentido, resaltó sus altas expectativas en esta tecnología. «El resultado: un estilo de vida más equilibrado para nuestros hijos, que les permitirá tener más tiempo para estar con amigos, practicar deportes y desarrollar intereses más allá de la escuela. Una persona más completa».

Además, destacó que las nuevas generaciones deben formarse en esta materia. «Estados Unidos, tenemos la obligación de asegurar que nuestros hijos se conviertan en la generación más tecnológicamente avanzada y con mayor nivel educativo del mundo. De esta manera, Estados Unidos garantizará su superioridad económica a largo plazo. Esto impulsará la expansión del PIB, atraerá inversión global y permitirá a nuestra nación controlar el que probablemente sea el activo más importante del futuro: la propiedad intelectual. Inspiremos a nuestros hijos a crear nuevas plataformas, desarrollar nuevas industrias y optimizar la producción en todos los sectores», asentó.