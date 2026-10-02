Este fue el brutal crimen en 1995 por el que condenaron a Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la inyección letal

Christa Pike, de 50 años, iba a convertirse este miércoles en la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos, pero sobrevivió a la inyección letal y permanece hospitalizada en estado crítico, mientras que su caso —que se remonta a 1995— se recuerda como uno de los más brutales en Estados Unidos.

De acuerdo con lo reseñado por CNN y otros medios de comunicación, Pike condujo una vida problemática, pero todo fue peor para ella cuando se dejó dominar por los celos.

Formó parte del Cuerpo de Trabajo, un programa gubernamental dirigido a jóvenes de bajos ingresos para ofrecerles formación profesional y la posibilidad de una carrera en Knoxville, en Tennessee.

Allí inició una relación con un joven llamado Tadaryl Shipp, con quien practicaba ocultismo y adoración al diablo.

En el centro de estudios, Pike sintió celos de su compañera Colleen Slemmer, de 19 años, a quien creía empeñada en «robarle» a su novio, algo que los amigos de la víctima negaron.

Junto a su amiga Shadolla Peterson, de 18 años, planificó atraerla hasta una planta de vapor abandonada y aislada, cercana al campus de la Universidad de Tennessee.

El 12 de enero de 1995, Pike, Shipp, Peterson y Slemmer fueron al bosque, donde les dijeron a la joven víctima que querían hacer las paces y le ofrecieron marihuana.

Ya en el lugar apartado, Pike y Shipp la atacaron mientras Peterson vigilaba. Según un testimonio judicial posterior, durante los siguientes 10 minutos Slemmer fue humillada, golpeada y cortada, y le tallaron un pentagrama en el pecho con un cúter.

Al final, Pike le aplastó el cráneo con un gran trozo de asfalto y la mató. Para más horror, se quedó con un fragmento del cráneo de su víctima.

CONFESIÓN

Pero el horror no acabó con el asesinato, ya que Pike empezó a exhibir el fragmento en la escuela, pero en 36 horas, los tres fueron detenidos.

Una prueba clave, es que el libro de registro de la institución mostraba que los cuatro habían salido juntos y que solo tres habían regresado.

Además, los detectives hallaron el trozo de cráneo en el bolsillo de la chaqueta de Pike. Y, en la habitación de Shipp, una copia de la Biblia satánica.

Poco después del arresto, Pike confesó a la policía la tortura y el asesinato de Slemmer. Aunque insistió, en que solo pretendían asustarla y, que la situación se les fue de las manos.

CONDENADA A MUERTE

Pike terminó acusada de asesinato y conspiración. El 22 de marzo de 1996, tras apenas unas horas de deliberación, fue declarada culpable de todos los cargos.

El 30 de marzo de ese año fue sentenciada a muerte en la silla eléctrica por asesinato y a 25 años de prisión por conspiración.

Shipp recibió cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 2018. Peterson, quien colaboró como informante, obtuvo libertad condicional tras declararse cómplice después del hecho.

Tras tres décadas en el corredor de la muerte, el procedimiento derivó en la administración de dos dosis de pentobarbital a Pike pero sobrevivió. Ahora, está inconsciente y conectada a un respirador tras su fallida ejecución.