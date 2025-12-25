Este es el país que aceptó recibir migrantes deportados de EEUU que no hayan cometido delito

La República de Palau, un pequeño estado insular del Pacífico, firmó un acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 75 migrantes expulsados, siempre que no hayan cometido delitos.

De acuerdo con medios estadounidenses, el convenio, valorado en 7.5 millones de dólares, busca aliviar la presión migratoria en Estados Unidos y, al mismo tiempo, cubrir necesidades laborales en Palau.

Como se sabe, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, intensificó las deportaciones de migrantes indocumentadas.

En este contexto, Palau aceptó recibir a un grupo limitado de migrantes, en virtud de un memorando de entendimiento que incluye apoyo económico y proyectos de infraestructura.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para trasladar parte de los migrantes en procesamiento de solicitudes de asilo a terceros países.

El objetivo de la Administración Trump es buscar aliviar la presión sobre su sistema de asilo y reforzar la deportación masiva mediante acuerdos con terceros países, en línea con la política migratoria vigente.

¿CÓMO FUE POSIBLE EL NUEVO ACUERDO?

El acuerdo se anunció tras una llamada entre el presidente de Palau, Surangel Whipps, y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Asimismo, Landau señaló que Washington asumió el compromiso de levantar un hospital. Igualmente, fortalecer la respuesta de Palau ante emergencias nacionales y aportar recursos adicionales al archipiélago.

¿QUÉ SE SABE DE ESTE PAÍS?

El archipiélago de Palau, una cadena de islas de piedra caliza y atolones de coral, se encuentra a unos 800 kilómetros al este de Filipinas.

Obtuvo la independencia en 1994, pero permite al ejército estadounidense utilizar su territorio en virtud de un acuerdo de larga data.

Para funcionarios de la Casa Blanca, este nuevo pacto refuerza los lazos bilaterales entre ambos países. También posiciona a Palau como un socio estratégico en la política migratoria estadounidense.