Estas son las ciudades estadounidenses que entraron al top mundial de destinos navideños 2025

El análisis realizado por Privacy Journal 2025 reveló que Estados Unidos se posiciona con fuerza en el turismo de temporada, gracias a la inclusión de tres de sus ciudades en el ranking mundial de destinos navideños.

En el ranking mundial de destinos navideños 2025, tres ciudades de Estados Unidos lograron destacar: Nueva York, Branson y Savannah, consolidando al país como un referente en turismo festivo.

Este estudio, basado en datos de plataformas como Tripadvisor y Kayak, evaluó criterios como accesibilidad, diversidad de tours, precios y tarifas de hospedaje.

NUEVA YORK LA CAPITAL DE LA NAVIDAD

Nueva York (puesto 18), como era de esperarse, encabeza la lista. Sus icónicas decoraciones en Rockefeller Center, los mercados navideños y la atmósfera festiva convierten a la ciudad en un imán para millones de turistas cada diciembre.

La Gran Manzana no solo ofrece espectáculos visuales, sino también una amplia gama de actividades culturales y gastronómicas que consolidan su reputación como destino navideño por excelencia.

BRASON Y SAVANNAH: ENCANTO ALTERNATIVO

Branson (Misuri – posición 16), sorprende por su propuesta distinta: espectáculos musicales, luces deslumbrantes y un ambiente familiar que lo han convertido en un referente del turismo festivo en el medio oeste.

Savannah (Georgia – posición 17), por su parte, aporta un aire histórico y cálido, con celebraciones que mezclan tradición sureña y modernidad. Ambas ciudades demuestran que la Navidad en Estados Unidos no se limita a las grandes metrópolis, sino que también florece en destinos más íntimos y encantadores.

¿QUÉ IMPLICA SU PRESENCIA EN EL RANKING?

La inclusión de estas ciudades en el ranking mundial no solo es un reconocimiento cultural, sino también un motor económico. La temporada alta navideña impulsa la reserva de hoteles, planeación de actividades y captación de turistas internacionales.

Para operadores turísticos y el sector hotelero, estas cifras representan oportunidades de crecimiento y consolidación en un mercado cada vez más competitivo.

¿CUÁLES FUERON LOS CRITERIOS?

Privacy Journal estableció su ranking mundial de destinos navideños 2025 a partir de un conjunto de indicadores que reflejan la experiencia del viajero en diciembre.

Entre ellos se encuentra la cantidad de tours temáticos disponibles en cada ciudad, tomando como referencia las plataformas Tripadvisor y Kayak. Además, se evaluó el costo promedio por hora de estas visitas guiadas, lo que permite medir la accesibilidad económica de cada destino.

Otro aspecto clave fue la diversidad de idiomas en los que se ofrecen los recorridos, un factor que amplía la llegada a turistas internacionales.

Finalmente, se consideró la tarifa promedio de hospedaje por noche en hoteles durante la temporada navideña, con base en los reportes de Kayak y Tripadvisor.

Estos cuatro criterios en conjunto ofrecen una visión integral de la oferta turística y la competitividad de cada ciudad en el panorama global de celebraciones decembrinas.